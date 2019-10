Das Eingeständnis war an Klarheit kaum zu übertreffen. In einem jüngst vom Landesvorstand der Berliner AfD verschickten Mitgliederrundschreiben heißt es: „Neben den erheblichen politischen Problemen fällt es zunehmend schwerer, passende und ausreichend große Räumlichkeiten für Veranstaltungen des Landesverbandes in Berlin zu finden.“

76 Absagen hatte sich das Gremium eigenen Angaben zufolge bei der „mehrere Wochen dauernden intensiven Suche nach geeigneten Räumlichkeiten“ für den Landesparteitag am 9. November eingehandelt und buchte Tagesspiegel-Informationen zufolge mit Schloss Diedersdorf schließlich eine Location in Brandenburg.

Zuvor hatte bereits der für den 1. September geplante außerordentliche Parteitag der Berliner AfD ausfallen müssen, weil das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg den bereits unterzeichneten Mietvertrag kurzfristig kündigte. Ende Mai wiederum stand der AfD-Bundesverband wenige Tage vor der Europawahl ohne Raum für die Wahlparty da. Schuld daran waren Attacken auf die Vermieterin einer bereits gebuchten Location. Auch sie kündigte den Vertrag – aus Angst.

Es ist vor diesem Hintergrund wenig überraschend, dass die AfD nun selbst aktiv wird. Auf dem überhitzten Berliner Immobilienmarkt reiht sich die Partei ein in die Riege der Suchenden und ist ganz offensichtlich bereit, eine achtstellige Summe zu investieren. Das belegen dem Tagesspiegel vorliegende E-Mails, die der Bundesgeschäftsführer der Partei, Hans-Holger Malcomeß, an einen kleinen Kreis ausgewählter Parteimitglieder versendet hat.

Federführend involviert: der Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der Bundespartei, sowie vier Mitglieder der ebenfalls von Pazderski geleiteten Abgeordnetenhausfraktion. Letztere werden in einer von Malcomeß mit dem Betreff „Anfrage für Marktrecherche Berlin zwecks Erwerb parteieigener Immobilie für Bundesgeschäftsstelle + AfD-Tagungszentrum“ versehenen und in der am 20. August verschickten E-Mail als „Ansprechpartner für Marktrecherche“ bezeichnet. Teil der Gruppe sind mit Frank Scheermesser und Carsten Ubbelohde zwei Mitglieder des Landesvorstandes der Berliner AfD.

Lange für den Erwerb einer eigenen Immobilie geworben

Auch Harald Laatsch gehört dazu, allerdings nur „nominell“, wie der bau- und wohnungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion dem Tagesspiegel bestätigte. „Operativ“ sei er in die seinen Angaben zufolge bislang ergebnislos gebliebene Suche nicht involviert, erklärte Laatsch. Scheermesser wiederum hatte schon vor Wochen im Gespräch mit dem Tagesspiegel erklärt, er habe lange für den Erwerb einer eigenen Immobilie geworben, und sagte: „Endlich habe ich Gehör gefunden.“ Derzeit residiert die Landesgeschäftsstelle der Berliner AfD in einem Gebäude in der Kurfürstenstraße 79 in Tiergarten – zur Miete.

Unklar ist, ob in der gesuchten Immobilie lediglich die Geschäftsstellen beider Verbände untergebracht oder darin auch größere Veranstaltungen wie Parteitage abgehalten werden sollen. Pazderski scheint, wohl auch vor dem Hintergrund der eingangs beschriebenen Problematik, eine große Lösung vorzuschweben.

Aus einer Anfang September von Malcomeß verschickten Mail geht hervor, dass Pazderski im Vorfeld einer Telefonkonferenz des Bundesvorstands einen Tagesordnungspunkt mit dem Titel „Sachstandsbericht parteieigene Immobilie“ eingebracht hatte.

Mit Blick auf eine zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Bundesgeschäftsstelle besichtigte Immobilie soll Pazderski darauf hingewiesen haben, dass diese für die Größenordnung eines Delegiertenparteitags nicht ausreichen würde. In einer anderen E-Mail heißt es, der Bundesvorstand habe sich auf die „weitere Vorgehensweise zur Klärung der Voraussetzungen für den Erwerb einer parteieigenen Immobilie“ geeinigt.

AfD will sich eigenes Haus einiges kosten lassen

Fest steht: Die mittlerweile in allen Landtagen vertretene und dementsprechend mit üppigen Finanzen ausgestattete AfD will sich das eigene Haus einiges kosten lassen. Ein im Rahmen der von Malcomeß erwähnten Besichtigung am 4. September in Augenschein genommenes Gebäude in der Spandauer Wilhelmstraße kostet laut Exposé des Eigentümers, der am Kurfürstendamm sitzenden Unternehmensgruppe Klingsöhr, 10,7 Millionen Euro.

Alternativ könnte das 1660 Quadratmeter Bürofläche bietende Haus Klingsöhr zufolge für einen Jahresnettokaltbetrag in Höhe von 436 000 Euro angemietet werden, inklusive Stellplätzen gar für 470 451 Euro im Jahr.

Dennoch kommt Malcomeß in einer der unter anderem an Pazderski und Frank Pasemann, den stellvertretenden Bundesschatzmeister der AfD, verschickten Mail zu dem Schluss: „Als Ergebnis der heutigen Bürobesichtigung lässt sich festhalten, dass die Räumlichkeiten sowohl als Bundesgeschäftsstelle für unsere auf Zuwachs angelegte Partei als auch als Tagungszentrum bis zu einer ,Konventsgröße plus‘ geeignet wären.“

Alle Optionen sollen geprüft werden

Am Ende der Gegenüberstellung von aktuell für Anmietung von Bundes- und Landesgeschäftsstelle anfallenden Kosten und aufgerufenem Kaufpreis kam der Bundesgeschäftsführer zu dem Schluss: „Für die Finanzierung sollten alle Optionen geprüft werden, die wir schon diskutiert hatten.“

Und auch an diesem Punkt sind die Überlegungen der AfD vergleichsweise konkret. Malcomeß erörtert das Modell einer Genossenschaft. Deren Anteile könnten sich zu je 25 Prozent aus Mitteln einer parteieigenen „Alternative Beteiligungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH“ und durch mehrere größere Einzelinvestoren speisen. Die andere Hälfte der Summe könnten AfD-Mitglieder über Genossenschaftsanteile ab 500 Euro erwerben. Malcomeß rechnet vor: „Bei 10 000 Mitgliedern wären das fünf Millionen Euro.“

Mehr zum Thema Landesparteitag fällt aus Kein Raum für die AfD

Unklar ist, ob die Mitglieder dabei mitspielen. Zuletzt hatte der Berliner Landesvorstand erklärt, wegen säumiger Beitragszahler gingen dem Verband bis zu 100 000 Euro allein in diesem Jahr verloren. Unter den Verursachern der Verluste seien auch „mittlerweile wohlsituierte Mitglieder und Personen, die inzwischen Einkommen aus ihrer politischen Arbeit beziehen“.