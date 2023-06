Schwulenfeindlich beleidigt und getreten Berliner Polizei sucht mit Bildern nach mutmaßlichem Angreifer

Die Polizei sucht mit Bildern nach einem Mann, der im Januar zusammen mit weiteren in Berlin zwei Männer schwulenfeindlich beleidigt und einen anschließend getreten haben soll.

Der Vorfall hatte sich am 21. Januar in Mitte ereignet. Laut Polizei waren ein 32- und ein 30-Jähriger gegen 7 Uhr morgens in der Brückenstraße unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe von vier Männern schwulenfeindlich beleidigt. Anschließend nahm einer der Täter den 30-jährigen Mann in den Schwitzkasten, woraufhin dieser in die Knie ging und ihm von einem anderen mehrfach gegen den Kopf getreten wurde. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Das Opfer erlitt Verletzungen an Kopf, Knien und Hals und musste ambulant behandelt werden.

Nun fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Diesen Mann sucht die Polizei. © Polizei Berlin

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail an lka535@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)