In der der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit haben sich mehrere Insassen mit dem Coronavirus infiziert - und es droht ein größerer Ausbruch. Nach bislang fünf in den vergangene 24 Stunden bestätigten Fällen wurde die Teilanstalt II der Einrichtung komplett isoliert. Alle 270 Gefangenen mussten den Donnerstag in ihren Zellen verbringen, eine Testung aller Insassen und Mitarbeiter steht im Raum.

Entsprechende Informationen des Tagesspiegels bestätigte Sebastian Brux, Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz. Er bezeichnete die Situation als einen "Kraftakt, den wir gemeistert bekommen" und betonte, die Situation sei unter Kontrolle.

Gemeinsam mit dem zuständigen Gesundheitsamt werden das weitere Vorgehen beraten. Konkrete Entscheidungen und Folgen für Gefangene und Mitarbeiter lagen am Donnerstagnachmittag noch nicht vor.

Der mutmaßlich für die Infektionen unter den Mithäftlingen verantwortliche Gefangene war bereits in den vergangenen Tagen mit Corona-Symptomen auffällig und daraufhin getestet worden. Brux zufolge zunächst mit "uneindeutigem Ergebnis".

Schließlich bestätigte sich die Infektion. Daraufhin wurden die 17 als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuften Mithäftlinge isoliert und getestet. Bis zum frühen Donnerstagnachmittag waren vier der 17 Gefangenen mit dem Virus infiziert.

Unklar ist, wie mit dem Rest der insgesamt 270 Häftlingen im Gebäude verfahren wird. Den Donnerstag verbrachten sie alle in ihren Zellen, Anstaltsleitung und Gesundheitsamt hatten einen generellen Einschluss der in Einzelzellen untergebrachten Häftlinge vereinbart.

Ein Infizierter wurde von Moabit nach Tegel verlegt

Ob tatsächlich alle Insassen und Mitarbeiter getestet werden können, hängt davon ab, ob genügend Laborkapazitäten zur Verfügung stehen, weshalb der Gebrauch von Schnelltests erwogen wird. Allerdings sind die Kapazitäten Brux zufolge auch dort eingeschränkt.

Ebenfalls einen mit dem Coronavirus infizierten Häftling gibt es in der JVA Tegel. Das Testergebnis sei am Donnerstagnachmittag eingetroffen und der Mann isoliert worden, erklärte Brux. Seinen Angaben zufolge war der Mann jüngst von Moabit aus nach Tegel verlegt worden und hatte das Virus bereits zu diesem Zeitpunkt in sich getragen.

Tagesspiegel-Informationen zufolge konnte er sich, genau wie der Erstinfizierte in Moabit, vergleichsweise frei in der Anstalt bewegen. Aktuell würden mithilfe eines Dolmetschers die Kontaktpersonen ersten Grades identifiziert und das weitere Vorgehen beraten, erklärte Brux. Erste Tests an Kontaktpersonen seien bereits vorgenommen worden. Ihr Ergebnis war negativ.