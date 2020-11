Berlin bereitet sich auf mögliche Impfungen gegen das Coronavirus vor, wenn ein Impfstoff zugelassen und lieferbar ist. Zuerst könnten 400.000 Menschen geimpft werden, erklärte Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz am Dienstag bei einer Pressekonferenz nach der wöchentlichen Senatssitzung. Über die Stadt verteilt sollen sechs Impfzentren eingerichtet werden.

„Wann der Bund den Impfstoff liefern kann, ist noch offen“ sagte Matz. Welcher Personenkreis als Risikogruppe definiert wird, könne anhand der bisher vorliegenden Empfehlungen auch noch nicht festgelegt werden. Das sollte Matz zufolge eine Thema für den Bundestag sein. „Wenn wir wissen, welche Gruppen das betrifft, könnten wir diese dann auch anschreiben.“

Auch Krankenkassen könnten ihre Mitglieder anschreiben. „Aber wir wissen noch nicht, was wir den Kassen mitteilen müssen“, sagte Matz. Die Impfung werde für bestimmte Bevölkerungsgruppen „priorisiert“. Das Ziel der gemeinsamen Beratungen zwischen Bund und Land sei, diese Priorisierung bundesweit einheitlich vorzunehmen.

Eine Durchimpfung der Berliner Bevölkerung werde in „verschiedenen Phasen“ vollzogen. In einer ersten Phase könnten 400.000 Menschen geimpft werden. Im Abstand von drei Wochen müsse es eine zweite Impfung geben, was 800.000 Impfungen in der ersten Phase bedeutet.

Impfstoff muss bei minus 80 Grad gelagert werden

Dafür will der Senat sechs Impfzentren mit je 15 Impfplätzen geben. Je nach Gebäudetypus könne es aber auch weniger Plätze geben, sagte der Staatssekretär. An welchen Stellen die Impfstellen realisiert werden, sei noch unklar.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Lagerung des Impfstoffs sei „schwierig, da die Lagertemperatur bei minus 80 Grad liegt“. Dafür brauche es spezielle Kühlschränke, die über Vivantes bestellt würden. Nicht in jedem Impfzentrum würde der Impfstoff gelagert werden.

Berlin will Kassenärzte und Bundeswehr bei Impfung einbinden

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) werde in die Planungen eingebunden. „Wir sind nicht die Besteller, sondern der Bund übernimmt den Einkauf des Impfstoffs“, sagte Matz. Durch die „Besonderheit der Impfphase“ werde die Impfung nicht in Arztpraxen durchgeführt. Die Zentren müssten aber personell ausgestattet werden. Deshalb spreche man mit der KV und Krankenhäusern sowie mit der Bundeswehr, die die Impfzentren unterstützen können.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

An jedem einzelnen Impfplatz sollen auch Anamnese-Gespräche geführt werden. „An einem Impfplatz können in einer Schicht viele Impfungen durchgeführt werden.“ 20.000 Menschen am Tag sollen laut Berechnungen geimpft werden. Das betrifft die erste Impfphase. In einer zweiten Impfphase sei bundesweit vorgesehen, dass Arztpraxen die Impfungen übernehmen sollen.

Zeigt der Teil-Lockdown Mitte November Wirkung?

Matz bestätigte ferner einen Tagesspiegel-Bericht vom Montag, dass das Covid-19-Krankenhaus mit zunächst 500 Betten in den Messehallen nicht wie geplant zum 31. Dezember 2020 zurückgegeben wird. Der Senat hat eine Verlängerung des Vertrags bis zum 31. Mai 2021 vorgesehen. Je nach Pandemiesituation könne man das Krankenhaus allerdings auch schon früher aufgeben.

Mehr zum Thema Coronakrise in Berlin Neuer Höchstwert von 1554 Neuinfektionen – zwölf weitere Tote

„Wir haben weiter steigende Zahlen“, stellte Matz klar. Ein leicht rückgängiger Trend sei zwar erkennbar. Aber Genaueres wisse man erst am 16. November, nachdem der Teil-Lockdown rund zwei Wochen gedauert hat.