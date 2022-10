Seit drei Tagen vermisst Polizei Berlin sucht 25-jährigen Paul Winkler

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach Paul Winkler. Der 25-Jährige habe am Dienstag, 11. Oktober, nach 21 Uhr seine Wohnung an der Biesenthaler Straße in Berlin-Hohenschönhausen verlassen. Seither sei er vermisst, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Gesuchte befinde sich derzeit in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer Notlage befindet.

Paul Winkler hat grüne Augen, hellbraune Haare und einen Vollbart. © Polizei Berlin

Paul Winkler ist laut Polizei 1,93 Meter groß, hat eine schlanke Statur und breite Schultern. Er hat grüne Augen, hellbraune, kurze Haare und einen hellbraunen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll er einen schwarzen, knielangen Wollfilzmantel und hellblaue Nike-Wildledersneaker mit heller Sohle getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Paul Winkler seit dem 11. Oktober gesehen haben, Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Direktion 3 (Ost) unter der Rufnummer 030-4664371100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

