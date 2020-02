Nachdem der fünfte Radfahrer in diesem Jahr im Berliner Straßenverkehr getötet worden ist, will der Senat auch mit kurzfristigen und provisorischen Maßnahmen für mehr Sicherheit sorgen. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) will in den nächsten Wochen Experten von Verbänden und Interessensgruppen zusammenrufen, um nach Zwischenlösungen zu suchen, wie ein Sprecher am Montag sagte. Der in die Wege geleitete Stadtumbau dauere eben jahrelang, daher suche man nach Maßnahmen, „die kurzfristig Abhilfe schaffen“. Konkreter wurde der Sprecher zunächst nicht.

Einen Termin für ein erstes derartiges Treffen von Günther mit Radfahrer- und Fußgängerinitiativen, Vertretern der Bezirke und der Polizei gebe es noch nicht.

Autofahrer war wohl viel zu schnell

Ein 64-jähriger Radler war am Freitag auf der Kantstraße in Charlottenburg von einem Auto angefahren worden und wenig später gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll der 31-jährige Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und dann infolge eines riskanten Überholmanövers den Radler auf Höhe des Savignyplatzes angefahren haben. Ein Notarzt und Sanitäter brachten ihn nach einer Reanimation in das Krankenhaus, in dem er später verstarb.

„Raser haben kaum etwas zu befürchten“

„Wir sind fassungslos“, sagte Nikolas Linck, Sprecher des Berliner Landesverbandes vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) nach dem Unfall. Es sei „Wahnsinn“, dass es bereits derart viele Verkehrstote gegeben habe. Raser seien im Berliner Straßenverkehr ein alltägliches Bild - sie hätten außer einer Geldstrafe oder wenigen Monaten Führerscheinentzug auch kaum etwas zu befürchten.

Im Berliner Straßenverkehr starben seit Jahresbeginn zehn Menschen: Fünf Radfahrer, drei Motorrad- oder Mopedfahrer, ein Autoinsasse und ein Fußgänger.