Seit zwei Wochen vermisst Mexikanische Studentin Maria S. tot in Berlin-Adlershof aufgefunden

Die in Berlin vermisste Studentin Maria S. ist am Samstagnachmittag tot im Teltowkanal in Adlershof aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Gegen 15.50 Uhr hatte ein Passant auf Höhe der Altglienicker Brücke einen treibenden Körper bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen dauern an.

Am Samstag, den 22. Juli, hatte Maria S. ihre Wohnung in einem Studierendenwohnheim in Adlershof verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Polizei hatte mit Hunden und Tauchern nach der jungen Frau gesucht, dazu kamen mehr als 500 Freiwillige, die in den vergangenen zwei Wochen an gemeinsamen Such-Aktionen teilnahmen, die meist mehrmals am Tag stattfanden.

Involviert war vor allem die lateinamerikanische Community Berlins, die sich über den eigens eingerichteten Instagram-Account „find_maffy_berlin“ koordinierte. Maffy war der Spitzname der jungen Frau, die an der Berliner University of Europe for Applied Sciences studierte.

Auch die internationale Polizeibehörde Interpol hatte eine Vermisstenmeldung, eine „gelbe Notiz“, herausgegeben. Der Berliner Polizei hatten zuletzt nach eigenen Angaben knapp 120 Hinweise zu dem Verschwinden der jungen Frau vorgelegen.

Der Fall hatte auch in mexikanischen Medien viel Aufmerksamkeit bekommen. In mehreren Fernsehinterviews äußerten sich die Eltern von Maria zu den Suchmaßnahmen. Sogar Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte sich eingeschaltet und in einer Pressekonferenz in seiner Heimat über die Ermittlungen gesprochen.

Versammlung am Nachmittag vor der Botschaft

Noch Stunden vor der Meldung vom Tod von Maria S. hatten sich am Samstagnachmittag etwa 150 Menschen sich vor der mexikanischen Botschaft in Berlin versammelt, um ihre Solidarität mit Familie und Freunden zu bekunden.

Auch hier war vor allem Spanisch zu hören, viele Menschen aus der lateinamerikanischen Community in der Hauptstadt waren gekommen. Auf den Eingangsstufen war ein Rednerpult aufgebaut, eingerahmt war es von zwei Bildschirmen, auf denen Videos und Fotos der 24-Jährigen in Dauerschleife gezeigt wurden.

Mehrmals bedankten sich verschiedene Redner bei den deutschen Behörden und der mexikanischen Botschaft für die Unterstützung. Gleichzeitig wurde vor allem die Unterstützung der hunderten Freiwilligen hervorgehoben, die bei ihren Suchaktionen über 1000 Kilometer zurückgelegt haben sollen.

Seit Samstagabend nun haben Familie, Freunde und Unterstützer traurige Gewissheit. Maria S. wurde 24 Jahre alt.