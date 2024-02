SEK-Einsatz in Berlin-Köpenick Mann bedrohte weiteren Mann mit Waffe

Zu einem Einsatz des polizeilichen Spezialeinsatzkommandos (SEK) kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Wendenschloßstraße in Berlin-Köpenick.

Laut ersten Polizeiangaben vom Freitag hatte in einer Wohnung ein Mann einen anderen Mann mit einer Waffe bedroht. Laut einer Meldung der „B.Z.“, die zuerst berichtet hatte, wurde eine Person überwältigt und festgenommen.