In Berlin-Spandau sind am Sonnabend in einer Gartenlaube die Leichen zweier Männer gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, wie ein Sprecher sagte.

Polizei und Feuerwehr haben einen Großeinsatz ausgelöst, auch ein Spezialeinsatzkommando rückte aus. Die Polizei war gegen 11.20 Uhr von einem Nachbarn alarmiert worden, weil er einen Schuss gehört habe.

Das Gebäude befinde sich in einer Laubensiedlung nahe der Freybrücke in Spandau, wo die Heerstraße über die Havel führt.

In dem Haus, in dem die Polizei die Leichen gefunden hat, „ist offensichtlich auch Feuer gelegt worden“, sagte der Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht.