SEK-Einsatz in Vieritz Bewaffneter Mann in Brandenburger Wohnhaus noch nicht überwältigt

Der bewaffnete Mann, der sich in einem Wohnhaus in der Gemeinde Milower Land verschanzt hat, ist von der Polizei noch nicht überwältigt worden. „Von dem Mann geht immer noch eine Gefahr aus“, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Spezialkräfte seien am und im Haus.

Seit mehr als 24 Stunden verschanzt sich der Verdächtige in dem Gebäude im Ortsteil Vieritz im Landkreis Havelland, er gab bereits mehrere Schüsse ab.

Wie lange der Großeinsatz noch dauern werde, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Wenn es nötig sei, würden die Spezialkräfte ausgetauscht. Zuvor war die Polizei in das Haus des bewaffneten Mannes vorgerückt.

Großeinsatz seit Freitagmittag

Der Großeinsatz der Polizei hält die Gemeinde seit Freitagmittag in Atem. Nach Angaben der Polizei hatte es einen Beschluss des Amtsgerichts gegeben, angeregt vom Jugendamt. In dem Haus hielten sich bei Ankunft der Einsatzkräfte am Freitag um 13.45 Uhr ersten Erkenntnissen zufolge der Verdächtige und ein weiterer Mann sowie ein Kind mit seiner Mutter auf.

Zahlreiche Details sind derzeit unklar – etwa in welcher Beziehung die erwachsenen Personen zueinander stehen. In der Nacht soll die Mutter nach den Angaben der Polizei aus dem Haus getreten sein und das Kind dem Jugendamt übergeben haben. Zudem erfolgte am späten Freitagnachmittag eine Festnahme.

Ein Mann wurde von der Polizei überwältigt

Einer der Männer sei mit einer Waffe aus dem Haus getreten und von Polizisten überwältigt worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Laut der Sprecherin hält sich der andere Mann weiter in dem Gebäude auf. Die Schüsse aus dem Haus auf die Polizisten sollen von ihm abgegeben worden sein. Kontakt zum Verdächtigen besteht derzeit nicht. Weiterhin versuche die Polizei, diesen herzustellen, sagte ein Sprecher am Samstagnachmittag.

Seit mehr als 24 Stunden ist die Polizei im Ortsteil Vieritz im Einsatz. © Cevin Dettlaff/TNN/dpa

Das Haus im Ortsteil Vieritz in Brandenburg sei noch immer umstellt, die Lage unverändert, hieß es. Die Gemeinde Milower Land hat rund 4400 Einwohner, im Ortsteil Vieritz leben rund 300. Die Lage blieb am Samstag unübersichtlich. Einwohner äußerten sich beunruhigt. Die Polizei hatte Anwohner dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben.

Der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land rief zur Besonnenheit auf. Das Dorf liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel.

Detonation vor dem Haus

Ein dpa-Reporter berichtete am Samstagmittag von einer Detonation vor dem Haus. Ein Panzerfahrzeug habe sich Richtung Gebäude in Bewegung gesetzt. Die Polizei wollte bis zum Nachmittag einen Zugriff zunächst nicht bestätigen. Die polizeilichen Maßnahmen liefen noch, wie es hieß.

Die Polizei hatte mit ihrem Einsatz das Jugendamt bei der Durchsetzung eines Beschlusses des Amtsgerichts unterstützt. Wegen anzunehmender Kindeswohlgefährdung waren auch Spezialeinheiten zum Einsatzort in den Ortsteil der Gemeinde Milower Land angerückt. Unterstützt wurden sie von Polizisten aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst noch unklar. Auch Details zur bewaffneten Person wollte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht mitteilen.

Einwohner zeigten sich besorgt. „Man weiß ja nicht, wie es ausgehen wird“, sagte der 33-jährige Harry Meier der dpa. Anwohner hätten von Familienstreitigkeiten in dem betroffenen Wohnhaus im Ortsteil Vieritz berichtet. Meier wohnt am Ortsrand, außerhalb des abgesperrten Gebietes.

Das Wohnhaus, aus dem die Schüsse abgegeben wurden, befinde sich etwa in der Mitte des Dorfes, beschrieb er. Bürger sollen dort auf Anweisung der Polizei für die Dauer des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben. Anwohner, die von außerhalb kommen, dürfen seit dem Polizeieinsatz nicht in ihre Häuser.

Bürgermeister Felix Menzel rief dazu auf, sich nicht an Spekulationen im Internet zu beteiligen. „Das bringt nichts, die Leute sollen bitte abwarten“, sagte Menzel am Samstagmorgen in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. „Ich hoffe, dass niemand verletzt wird – weder von der Bevölkerung noch von den Einsatzkräften.“ Die Situation sei beunruhigend und außergewöhnlich. „Hoffentlich behalten alle die Nerven.“