Wie sieht Berlins Obergrenze für Corona-Infektionen aus?



Der Berliner Senat will heute darüber beraten, wie die Berliner Obergrenze bei den Neuinfektionen innerhalb einer Woche aussehen könnte. Vergangenen Mittwoch hatten sich Bund und Länder auf eine Höchstzahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche geeinigt, das sei aber in einer Stadt wie Berlin "viel zu hoch", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss. Denn danach ergäbe sich in Berlin eine Obergrenze von mehr als 1.900 neu infizierten Menschen pro Woche.

Auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kündigte an, die Berliner Zahl, ab der es wieder zum Lockdown kommen könnte, solle deutlich unter 50 liegen. Kalayci will heute eine Tischvorlage dazu in den Senat einbringen. Ob heute auch ein Beschluss gefasst wird, ist allerdings offen.



Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Silke Gebel, fordert, dass man in der Sache schnell zu einem Entschluss kommen muss. "Es geht hier um eine Reihe wichtiger Zahlen", sagte Gebel dem Tagesspiegel am Morgen. Neben der Höchstzahl der Neuinfektion, die Gebel eher bei 35 auf 100.000 oder darunter verorten würde, sei ebenso entscheidend, wie sich die Reproduktionszahl "R" entwickle, aber auch dass die Kapazitäten der Gesundheitsämter und der Intensivbetten immer in einem ausreichend guten Verhältnis zu den Neuinfektionen stünden.

Der Senat wird heute wohl auch über die Ausweitung der Testkapazitäten sprechen. Das von Kalayci angekündigte Test-Konzept steht nach wie vor aus.