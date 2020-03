Polizei dankt Berlinern

Die Polizei zeigte sich am Sonntag vorsichtig optimistisch, dass die Berliner den Ernst der Lage begriffen haben. In der Nacht zu Sonntag wurden nur noch 20 Verstöße festgestellt, gegenüber 26 in der Nacht davor und 90 in der Nacht davor. Es wurden 29 „objektbezogene“ Kontrollen gemacht, also etwa in Gaststätten und Imbissbuden, und 17 Kontrollen im Freien. Das teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Dabei ist die Polizei immer mit derselben Personalmenge im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Die gesunkene Zahl der Kontrollen bedeutet also nicht, dass weniger kontrolliert wurde, sondern, dass weniger Anlässe zum Einschreiten bestanden. Am Sonntagmorgen twitterte die Polizei: „Unglaublich viele Menschen in #Berlin haben den Ernst der Lage offenbar erkannt. Es sind merklich weniger Menschen in der Stadt unterwegs. Wer dennoch angesprochen werden muss, reagiert meist verständnisvoll – #Danke!“