Ab Freitag wird es in Berlin keine Kontaktbeschränkungen mehr geben. Dann dürfen sich wieder beliebig viele Personen treffen, die in verschiedenen Haushalten leben können. Der Senat will am Dienstag die Aufhebung dieser Beschränkung beschließen, verbunden aber mit einem Appell an die Bevölkerung, die Hygieneregeln weiter zu befolgen und den Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Die bisher geltende Eindämmungsverordnung wird durch eine Infektionsschutzverordnung mit 15 Paragraphen ersetzt. Alle Lockerungen werden in Kraft treten, wenn diese Verordnung veröffentlicht wird – diesen Freitag im Amtsblatt für Berlin.

Ursprünglich war geplant, dass die bisher erlaubte maximale Teilnehmerzahl von derzeit 150 Teilnehmern auf Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auf 300 erhöht wird. Sukzessive sollten die erlaubten Teilnehmerzahlen bis Oktober auf 500, 750 und dann auf 1000 steigen. Ob der Senat am Dienstag beschließt, dass ab Freitag 300 Personen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen besuchen dürfen, ist angesichts der steigenden Infektionszahlen strittig.

Nicht ausgeschlossen, dass man die Entwicklung der neuen Covid-19-Fälle in den nächsten zwei Wochen beobachtet, bevor man die erlaubte Teilnehmerzahl erhöht. Bundesweit sind zunächst bis 31. August alle Großveranstaltungen ab 1000 Personen verboten.

Die Abstandsregel von 1,50 Metern gilt auch weiter in der Gastronomie. Die Wirtschaftsverwaltung plädiert dem Vernehmen nach für Ausnahmen, wenn gastronomische Einrichtungen Trennscheiben zwischen den Tischen aufstellen. Die Gesundheitsverwaltung steht diesem Vorschlag äußerst skeptisch gegenüber. Denn Virologen weisen der Übertragung des Coronavirus durch Aerosole, also Schwebeteilchen in der Luft, eine immer größere Bedeutung zu. Wichtig seien regelmäßiges Lüften und eine möglichst geringe Viruslast durch nicht zu viele Personen in einem Raum.

Aufhebung der Abstandsregel im Klassenzimmer soll beschlossen werden

Nach Tagesspiegel-Informationen will der Senat in der neuen Verordnung die Aufhebung der Abstandsregel für Klassenzimmer beschließen. Die Schulen sollen nach den Ferien zum Regelbetrieb zurückkehren. Bei Dienstbesprechungen und schulischen Gremiensitzungen soll der Mindestabstand von 1,50 Meter weiter eingehalten werden.

Chorproben in geschlossenen Räumen und Gesang, zum Beispiel bei Gottesdiensten, bleiben weiterhin untersagt. Das gilt auch für die Erbringung sexueller Dienstleistungen. Bordelle bleiben bis auf Weiteres geschlossen, ebenso Saunas und Dampfbäder. Bis 31. Juli gibt es auch keine Veranstaltungen vor Publikum in den staatlichen Theatern, Opern und Konzerthäusern. Wann jedoch Clubs oder Diskotheken ihre Türen wieder öffnen dürfen, ist völlig offen. Einen Zeitplan gibt es dafür nicht.

Neben der Abstandsregel bleibt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, im Einzelhandel und in der Gastronomie bestehen. Der Senat wird sich wohl wie berichtet auch für ein Bußgeld bei Verstoß aussprechen.

Polizei will mit Schwerpunktkontrollen Maskenpflicht durchsetzen

Dreimal wurde darüber bereits im Senat ohne Ergebnis gesprochen. Die SPD war immer dafür, die Linken wollen die Aufnahme der Maskenpflicht in die allgemeinen Beförderungsbedingungen statt Bußgeld – aber sie sind gesprächsbereit. Man werde sich nicht als „Schutzgott der Maskenmuffel“ gerieren, hieß es.

Und die Grünen sind von Ablehnung auf hundertprozentige Zustimmung für ein Bußgeld umgeschwenkt. Sie hatten ihre Position von der Umsetzbarkeit der Kontrollen abhängig gemacht. Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte an, die Polizei werde mit Schwerpunktkontrollen die Maskenpflicht kontrollieren und durchsetzen.

Der Senat will über die Lockerungen am Dienstag auch mit dem Rat der Bürgermeister sprechen.