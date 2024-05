Neuer Berliner Mietspiegel Moderaten Anstieg der Vergleichsmieten

Berlin hat einen neuen qualifizierten Mietspiegel, der Mietern und Vermietern eine Übersicht über die jeweiligen Mieten in vergleichbaren Wohnungen bietet. Dies ist besonders bei Mieterhöhungen relevant, da Vermieter in der Regel an die ortsübliche Vergleichsmiete gebunden sind.

Der Mietspiegel für 2024 zeigt dabei einen moderaten Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmieten in Bezug zum Vorjahr. Wie der Senat am Donnerstag bekannt gab, liegt der Median der ortsüblichen Vergleichsmieten bei 7,21 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, es gibt statistisch gesehen genau so viele Mieten, die günstiger sind, und genau so viele, die teurer sind.

Beim Mietspiegel im Jahr 2023 lag der Wert noch bei 7,16 Euro pro Quadratmeter. Es gab also einen Anstieg von 0,7 Prozent. Allerdings sind die beiden Werte nur bedingt miteinander vergleichbar, unter anderem weil sich die Berechnungsgrundlage des Mietspiegels inzwischen geändert hat. Sie zeigen aber eine Tendenz.

Für die konkrete ortsübliche Vergleichsmiete sind mehrere Faktoren entscheidend, unter anderem die Wohnlage, das Baujahr des Gebäudes und die Ausstattung der Wohnung. Mieter und Vermieter können die jeweils für sie geltende Vergleichsmiete in einer Übersicht der Senatswohnverwaltung einsehen.

„Der Mietspiegel nutzt beiden Mietvertragsparteien“, sagte Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) am Donnerstag. „Er schafft Klarheit für die Mieterinnen und Mieter über die zulässige Miete und bietet einen Schutz vor ungerechten Mieterhöhungen. Für Vermieterinnen und Vermietern bieter er eine verlässliche Übersicht.“ Automatische Mietersenkungen oder -erhöhungen seien mit dem Mietspiegel nicht verbunden, betonte Gaebler.

Der Mietspiegel gilt für 1,4 Millionen Berliner Wohnungen, ausgenommen sind zum Beispiel Sozialwohnungen. Vermieter können für Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete die Zustimmung der Mieter verlangen. Allerdings gibt es mehrere Grenzen. So müssen Vermieter die sogenannte Kappungsgrenze beachten? Diese besagt, dass die Miete innerhalb von drei Jahren nur um maximal 15 Prozent angehoben werden darf. Einige Wohnungsunternehmen in Berlin haben sich sogar auf eine Kappung bei 11 Prozent verpflichtet.

Auch bei Neuvermietungen gibt es Grenzen. Hier darf die ortsübliche Vergleichsmiete aus Mietspiegel um maximal zehn Prozent überschritten werden. Ausnahmen gibt es für Neubauten, die erstmal nach dem 1. Oktober 2014 bezogen wurden und für Wohnungen, die umfassend saniert wurden. Auch für möblierte Wohnungen gilt die Mietpreisbremse und damit der Mietspiegel nicht.

Beim Mietspiegel handelt es sich um eine Übersicht der zu einem bestimmten Stichtag üblicherweise gezahlten Mieten in den Bezirken der Hauptstadt. Der Senat hat dafür im vergangenen Jahr entsprechende Daten zu zahlreichen Wohnungen in Berlin erhoben. Seit 2021 gibt es bundesweit eine Auskunftspflicht bei Mietspiegel-Befragungen. Insgesamt sind rund 16.000 Datensätze in die Erhebung eingeflossen.

Zuletzt wurde im Juni des vergangenen Jahres ein Mietspiegel für die Hauptstadt veröffentlicht. Dieser sogenannte einfache Mietspiegel basierte allerdings nicht auf einer Erhebung bei Mietern und Vermietern und diente daher nur als Übergangslösung. Die neue Erhebung ab September sollte nun zu einem neuen „qualifizierten“ Mietspiegel führen, der dann zwei Jahre gelten wird.