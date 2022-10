Senat vertagt Entscheidung Maskenpflicht in Innenräumen kommt in Berlin vorerst nicht

Der Berliner Senat hat die von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote geforderte Einführung der Maskenpflicht in Innenräumen vertagt. Tagesspiegel-Informationen zufolge wurde der Vorstoß am Dienstag zwar debattiert, zu einem Beschluss konnten sich SPD, Grüne und Linke aber nicht durchringen. Vielmehr soll das weitere Vorgehen beraten und die anstehende Ministerpräsidentenkonferenz abgewartet werden, hieß es am Dienstag. Mit einer erneuten Behandlung des Themas in der kommenden Woche wird gerechnet.

Damit haben sich zumindest zunächst die Kräfte im Senat durchgesetzt, die der von Gote geforderten Maßnahme von Beginn an skeptisch gegenüberstanden. Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für die SPD) hatte das unabgestimmte Vorgehen Gotes moniert. Auch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte verhalten auf den Vorschlag reagiert und auf die Notwendigkeit einer Datengrundlage für die Ausweitung der Maskenpflicht verwiesen.

Für Gote ist es der zweite Rückschlag binnen weniger Wochen. Zunächst hatte der von ihr vorbereitete Corona-Winterfahrplan eine Extrarunde drehen müssen, nachdem die übrigen Regierungsmitglieder von einem ersten Entwurf nicht überzeugt waren. Nun kassierten sie zumindest vorerst den von Gote wohl auch für die Regierende Bürgermeisterin überraschend angekündigten Vorstoß für die Einführung der Maskenpflicht. Bis kurz vor Beginn der Senatssitzung am Dienstag hatten führende Grüne diesen verteidigt.

Auch Gote zeigte sich wenige Stunden vor Beginn der Senatssitzung kämpferisch. Im Interview mit „Radio eins“ verteidigte sie den Vorstoß und erklärte, dass jetzt gehandelt werden müsse, um nicht „mit einer Vollbremsung in den Herbst“ gehen zu müssen. Ihr Vorschlag einer OP-Maskenpflicht im Einzelhandel, in Museen und in öffentlichen Gebäuden sei mit den Maßnahmen aus vorherigen Wintern gar nicht zu vergleichen, sagte Gote weiter. Mit Blick auf die Corona-Lage sei klar, dass jetzt gehandelt werden müsse, so Gote weiter.

