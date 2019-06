Am Samstagmittag ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf schwer verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge habe die 52-Jährige gegen 12.30 Uhr an einer Fußgängerampel bei Grün den Eichborndamm in Richtung Reinickendorfer Park überquert. Ein 84-jähriger VW-Fahrer, der den Eichborndamm in Richtung Antonienstraße befuhr, soll die für ihn Rot anzeigende Ampel übersehen haben und ungebremst in die Radfahrerin gefahren sein.

Die 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und Rumpf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 84-jährige Autofahrer erlitt einen leichten Schock. (Tsp)