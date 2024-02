Seniorin aus Spandau vermisst Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Maria Wens

Die Berliner Polizei bittet bei der Suche nach einer vermissten Frau um Mithilfe. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wird die 86-jährige Maria Wens aus Spandau seit elf Tagen vermisst.

Seit Donnerstag, 1. Februar, sei sie nicht wieder an ihre Anschrift im Jugendweg in Siemensstadt zurückgekehrt, so die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen ist die Seniorin mit ihrem Auto, einem roten Toyota Auris, Baujahr 2010, amtliches Kennzeichen B-KB 7737, unterwegs.

Maria Wens ist etwa 150 cm groß, schlank, hat dünnes, rot gefärbtes Haar und trägt eine Brille.

Die Ermittler wollen wissen, wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann und wer Maria Wens oder ihr Auto seit dem 1. Februar gesehen hat.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664- 271100 entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)