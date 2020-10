Berlin ist für viele Menschen aus aller Welt seit Jahren ein Sehnsuchtsort. Oder anders gesagt: Berlin ist Vision. Nicht eine, sondern die vielen Visionen der Menschen, die diese Stadt lieben und hier ihr Glück finden. Und Berlins ist dabei vor allem die Stadt der Freiheit.

Diese Freiheit ist Grundlage unseres Erfolges. Wir müssen sie um jeden Preis erhalten. Dazu braucht es eine engagierte und klare Politik und den Gemeinsinn aller, die hier leben und Zukunft gestalten wollen. Aber es braucht auch die Einsicht, wie facettenreich diese Berliner Freiheit und wie sehr sie Schlüssel für den Wohlstand unserer ganzen Region ist.

Als Erstes ist Berlin als Stadt der Freiheit das Versprechen der Vielfalt. Hier kann jeder Mensch seinen eigenen Lebensentwurf verwirklichen. Egal, woher er kommt, woran er glaubt, wen er liebt und wie er lebt. Einzige Bedingung ist auf der Grundlage der Regeln unseres Zusammenlebens: andere genauso zu respektieren, wie man selbst respektiert werden will. Damit ist Berlin einzigartig.

Denn Vielfalt als Konzept ist nicht nur eine erfolgsversprechende Vision für Berlin. Nach Berlin zu schauen, heißt zu lernen, wie Vielfalt und Freiheit Grundstock einer lebenswerten Zukunft sind. Das gegen die Engstirnigen, Populistischen und Ausgrenzenden zu verteidigen, ist Tag für Tag unser aller Verpflichtung.

Dazu kommt die Freiheit zu denken und zu forschen. Denn ohne sie kann es keine herausragende Wissenschaft und Forschung geben. Die Freiheit der Wissenschaft ist Grund dafür, dass für viele Wissenschaftler Berlin die erste Wahl ist, wenn es darum geht, in einem spannenden und freien Umfeld Neues und Großes zu denken und immer öfter auch gemeinsam mit kleinen und großen Unternehmen umzusetzen.

So konnten wir in den letzten Jahren zu dem herausragenden Wissenschafts- und Forschungsstandort werden, der wir heute sind. Und so werden wir in Berlin auch weiter schneller, besser und innovativer sein. Diese Freiheit des Denkens ist es, die jetzt und noch mehr zukünftig unseren Wohlstand sichern wird. Denn wo Freiheit der Vielfalt und des Denkens sind, da kann man gut leben, gründen, arbeiten, bleiben und sich verwirklichen.

Es gehört mehr zum Berliner Lebensgefühl als ein Dach über dem Kopf

Freiheit macht kreativ. Berlin ist schon jetzt der Hotspot für Start-ups, Kreativität sowie Kunst und Kultur. Und damit wird in Berlin Zukunft gemacht. Denn dieses Umfeld gibt die Chance zu entwickeln, zu verwerfen, zu scheitern und den großen Durchbruch zu haben. Es sind die kleinen und die großen Labore und Think Tanks, die beim intellektuellen Stromern durch die Stadt ein Gefühl dafür geben, wie wir unsere Zukunft gestalten können, was wir brauchen und was nicht, wie wir leben wollen und das urbanes Glück mehr als ein Dach über den Kopf, ein gutes Gehalt und eine passgenaue Infrastruktur ist. Theater, Clubs, Museen, Galerien, Lesungen, Debattenforen, Universitäten, Institute, Seen und Gärten, kurze Wege, die Stammkneipe an der Ecke, der Lieblingsitaliener und eine Urban-Gardening-Ecke – das alles und noch viel mehr gehört zum Berliner Lebensgefühl. Wir müssen das erhalten und ausbauen, wo immer es geht.

Und auch das muss klar sein: Es kann nur Freiheit geben, wo die Menschen gut und sicher leben können und die gleichen Chancen haben. Bezahlbares Wohnen, gute Arbeit, Vollbeschäftigung, kostenlose Bildung, eine durchlässige Gesellschaft. Das alles sind die Voraussetzungen, frei zu leben und sich entscheiden zu können. Deshalb ist es die Aufgabe jeder Regierung, bezahlbare Wohnungen zu bauen, eine gute Gesundheitsversorgung zu garantieren, Arbeit ordentlich entlohnen zu lassen und vor allem jedem eine gute und kostenlose Bildung von der Kita bis zur Hochschule zu garantieren. Denn nur so hat jeder und jede die Freiheit, alles tun zu können. Das sind die Basics einer freien, selbstbewussten und erfolgreichen Gesellschaft. Die Berliner Politik hat in den vergangenen Jahren vieles dafür geleistet und muss weiter daran arbeiten.

Immer bereit sein, Liebgewonnenes infrage zu stellen

Wenn wir uns der hier beschriebenen und zweifelsohne in Berlin vorhandenen Qualitäten bewusst werden und sie weiter ausbauen, dann wird Berlin eine große Zukunft haben. Denn für mich steht schon heute fest: Diese Stadt wird mindestens europaweit der Innovationshub der Zukunft. Hier in der Region werden wir in den Bereichen urbanes Zusammenleben, Mobilität, Energie, Digitalisierung, KI und Zukunft der Arbeit Maßstäbe insbesondere in der Medizin und Gesundheit setzen. Und in einer guten Mischung aus den Stärken von Berlin und Brandenburg werden wir Wissenschafts-, StartUp-, Kultur- und Dienstleistungsstadt sowie Ort neuer Industrien und Wohlstands sein.

Wir müssen uns für unsere Freiheit und unseren Wohlstand vieles bewahren, aber auch immer bereit sein, Liebgewonnenes infrage zu stellen, neues willkommen zu heißen und über den Tellerrand zu blicken. Und genau das sind die Berliner Tugenden, die mich zuversichtlich machen, dass es in einer nicht mehr so fernen Zukunft vielerorts auf der Welt heißen wird: Komm, wir machen es wie Berlin!

Michael Müller (55) ist der Regierende Bürgermeister und zugleich Senator für Wissenschaft und Forschung in Berlin so wie der Vorsitzende des Landesverbandes der SPD. Dieser Beitrag ist die erste Folge einer neuen Serie "75 Visionen für Berlin", die wir aus Anlass des 75. Tagesspiegel-Jubiläums gestartet haben. Darin bitten 75 Persönlichkeiten, ihre Vision für Berlin zu formulieren. Wie kann diese Stadt wirtschaftlich, sozial und kulturell noch erfolgreicher sein und zu einem noch lebenswerteren Ort werden? Welche konkrete Idee haben Sie? Wer müsste diese umsetzen? Das sind einige der Leitfragen.