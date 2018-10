DIE GESCHICHTE

„Das Dach lässt Wasser durch. Ich wohne im Erdgeschoss, und darum habe ich Feuchtigkeit in den Wänden. Da ich gut lüfte, habe ich noch keinen Schimmel in der Wohnung. Aber im Wohnzimmer löst sich der Putz auf einer großen Fläche von der Wand. Wenn es regnet, läuft an den Außenwänden und einer kaputten Regenrinne entlang Wasser in den Keller. Die Hausverwaltung reagiert weder auf Anrufe noch auf E-Mails.“

DIE ANTWORT DER EXPERTEN

Der Vermieter ist zur Mängelbeseitigung verpflichtet, der Mieter muss einen Mangel dem Vermieter anzeigen und beweisen. Die Mängelanzeige sollte schriftlich erfolgen, gegebenenfalls sogar per Bote oder Einschreiben/Rückschein zugestellt werden. In der Mängelanzeige sollte der Mangel benannt werden und der Vermieter unter Fristsetzung (konkretes Datum) zur Beseitigung aufgefordert werden. Um sich die Möglichkeit der rückwirkenden Mietminderung zu erhalten, sollte in der Mängelanzeige erklärt werden, dass von dem Mietminderungsrecht Gebrauch gemacht und die Miete von nun an unter Vorbehalt der Rückforderung gezahlt wird. Außerdem sollte eine gute Dokumentation der Mängel erfolgen, da Mieter in der Beweislast sind.

