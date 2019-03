Den neuen Berliner Feiertag richtig genießen – unter Frauen: Das ist möglich in einem der schönsten Schwimmbäder Berlins - dem Stadtbad Neukölln in der Ganghofer Straße 3-5. Die original erhaltene, 1912-14 erbaute neoklassizistische Schwimmhalle öffnet am kommenden Freitag zwischen 10 und 22.30 Uhr ausschließlich für Frauen.

Anlässlich dieses besonderen Tages bietet das Team des Bades ein besonderes Programm mit speziellen Aufgüssen, Peelings, frischem Obst und einer Rose als Geschenk beim Verlassen des Bades. Zum entspannten FKK-Schwimmen steht die kleine Halle zur Verfügung. Das besondere Angebot gibt es zum regulären Sauna-Tarif des Bades - 19 Euro, ermäßigt 16 Euro.

Allen männlichen Gästen und denen, die zum Schwimmbad-Tarif baden gehen möchten, stehen am Feiertag insgesamt 22 Hallenbäder der Berliner Bäder-Betriebe in allen Bezirken zur Verfügung.

Alle Öffnungszeiten finden sich saktuell unter www.berlinerbaeder.de sowie in der Bäder-App. (Tsp)