Im Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses zu Sexismusvorwürfen in der Stasiopfer-Gedenkstätte hat die Personalchefin der Senatskulturverwaltung dem früheren Leiter Hubertus Knabe widersprochen. Die Verantwortung für das Personal in der Gedenkstätte habe bei Knabe gelegen, sagte sie am Dienstag im Ausschuss.

Knabe hingegen beharrt darauf, dass Ex-Kulturstaatssekretär Tim Renner und danach Kultursenator Klaus Lederer (SPD) für das Personal in der Gedenkstätte verantwortlich gewesen wären.

Nach Knabes Darstellung wären Renner und Lederer für den Umgang mit Sexismusvorwürfen gegen seinen Ex-Vize und Beschwerden von Mitarbeiterinnen zuständig gewesen.

Mehr zum Thema Eklat im Untersuchungsausschuss Hubertus Knabe verweigert die Aussage – 1000 Euro Ordnungsgeld

Die Personalchefin widersprach nun, auch die meisten anderen Zeugen, darunter namhafte Mitglieder des Stiftungsrats sehen Verfehlungen bei Knabe.