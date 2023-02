Sexuelle Belästigung an Freier Universität Berliner Polizei wirft Asta vor, Täter zu schützen

Die Berliner Polizei wirft dem Studierendenausschuss der Freien Universität (Asta) vor, Täter:innen statt Opfer sexueller Belästigung zu schützen. Zuvor hatte der Asta in einem Rundschreiben an Studierende auf einen Mann hingewiesen, der schon mehrfach Frauen auf dem Campus verbal belästigt haben soll. Allerdings riet der Asta davon ab, die Polizei zu informieren, weil diese die Situation unnötig eskalieren könne.

Der Mann hat mittlerweile auf dem Campus Hausverbot, wie das Uni-Präsidium dem Tagesspiegel bestätigte. Der Asta empfahl Menschen, denen der Mann begegnet, diesen wegzuschicken und dabei auf das Hausverbot zu verweisen. Auch an die uniinterne Security oder den sozialpsychiatrischen Dienst könnten Betroffene sich wenden. Der Mann soll sich aus Sicht des Astas häufig in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befinden.

Es sei „natürlich in eurem Ermessen“, ob die Polizei hinzugezogen werde, schrieb der Asta weiter an die Studierenden. „Wir möchten jedoch unbedingt darauf hinweisen, dass Polizeieinsätze für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren.“

Polizei reagiert auf Asta-Warnung

Damit will der Asta Betroffene offenbar davor warnen, dass die Polizei die Opfer selbst drangsalieren könnte. Der mutmaßliche Täter, ein weißer Deutscher, ist selbst nicht von Rassismus betroffen. Das stellte der Asta auch in einem Statement am Freitagabend klar, in dem die Berichterstattung einiger Medien kritisiert wurde.

Das Ohnmachtsgefühl und die Hilflosigkeit, die im Erleben der Straftat entsteht, können sich verfestigen. Beate Ostertag, Sprecherin der Berliner Polizei

Aus Sicht von Polizeisprecherin Beate Ostertag gefährdet der Asta mit diesem Hinweis die Studierenden. „Wer in Gefahr ist, Opfer einer Straftat wurde oder die Notsituation einer anderen Person wahrnimmt, sollte sich immer an die Polizei Berlin als zuständige Behörde wenden und den Sachverhalt anzeigen“, sagte sie dem Tagesspiegel. Wer in Gefahr sei, solle in jedem Fall die Notrufnummer 110 wählen.

Auch eine Beleidigung auf sexueller Grundlage sei eine Straftat, stellte sie klar. „Opfern hier von Strafanzeigen abzuraten, ist aus Sicht der Polizei ein Verhalten, das potenzielle Täterinnen und Täter schützt und die Gefahr birgt, langwierige Folgen für die Psyche der oder des Betroffenen dieser Straftaten zu haben.“ Dadurch könne sich das „Ohnmachtsgefühl und die Hilflosigkeit, die im Erleben der Straftat entsteht“, verfestigen, sagte Ostertag weiter.

Zudem seien ohne Strafanzeigen oder anderweitige Hinweise auch keine Strafverfolgung oder die Einleitung präventiver Maßnahmen möglich. „Potenzielle weitere Opfer können somit nicht vor sexuellen Übergriffen des Täters geschützt werden“, sagte Ostertag.

Die Beauftragte für Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Berliner Polizei habe bereits die FU kontaktiert und ein Gespräch über die Vorfälle und das Rundschreiben angeboten. Zudem tausche sich der zuständige Polizeiabschnitt mit der Universitätsleitung eng aus.

Auch die Universität hatte zuvor dem Asta widersprochen und dazu aufgerufen, die Polizei zu informieren. „Mitglieder und Gäste der Freien Universität sollten, wenn Gefahr in Verzug ist oder sie oder andere Personen in eine Notsituation geraten, den Notruf der Polizei wählen“, schrieb die Pressestelle.

