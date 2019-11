Seit zwanzig Jahren war der 50-Jährige ehrenamtlich als Jugendwart tätig, zuletzt bei einem Anglerverein in Berlin-Spandau. Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Der grausame Verdacht: 136 Fälle des – teils schweren - sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Und das sind nur die Fälle aus den vergangenen drei Jahren, die Polizei und Staatsanwaltschaft bereits bekannt sind und mit denen der Haftbefehl erwirkt wurde. Intern befürchten die Ermittler, dass der Fall noch weitaus größere Ausmaße annehmen könnte – und dass ein Mann, der seine Rolle als Jugendwart systematisch ausgenutzt und unzählige Kinder missbraucht haben könnte, jahrelang unentdeckt blieb.

Mögliche Opfer sollen sich bei Behörden melden

Polizei und Staatsanwaltschaft rufen daher weitere mögliche Opfer und deren Angehörige dazu auf, sich bei den Behörden melden. „Die Ermittlungen – insbesondere auch hinsichtlich etwaiger weiterer mutmaßlicher Opfer – dauern an“, hieß es.

Bereits am 1. November wurde der Mann wegen des dringenden Tatverdachts des vielfachen, teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Berlin-Kladow auf dem Gelände des Angelvereins festgenommen. Allein in den vergangenen drei Jahren soll er mindestens vier Jungen im Alter von acht Jahren bis elf Jahren sexuell missbraucht haben.

Die Ermittler haben den Mann in seinem Wohnwagen festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial. Darunter waren auch zahlreiche Gegenstände, die „nach den Schilderungen der Kinder bei den Missbrauchshandlungen regelmäßig zum Einsatz gekommen sein sollen“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Jetzt sollen die sichergestellten Datenträger ausgewertet werden. Es geht darum, ob der Verdächtige seine Taten gefilmt oder fotografiert hat.