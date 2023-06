Sexueller Übergriff auf 17-Jährige in Hotel Berliner Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Berliner Polizei fahndet öffentlich nach einem Mann, der verdächtigt wird, einen sexuellen Übergriff auf eine damals 17-Jährige vorgenommen zu haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Vorfall gegen 3.30 Uhr am 20. März 2022 in einem Hotelzimmer in der Heidestraße in Moabit passiert sein.

Der Tatverdächtige soll dabei auch Foto- oder Videoaufnahmen der Jugendlichen gemacht haben.

Die Berliner Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer hat den Abgebildeten vor oder nach der Tat gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise können an das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-913555 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de gemeldet werden. Auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Berliner Polizei nimmt Informationen entgegen. (Tsp)