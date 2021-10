74 "Transaktionen" mit jeweils mehr als 800 Wohnungen in Deutschland haben Käufer und Verkäufer seit 2018 abgeschlossen. Dabei wechselten rund 271.000 Wohnungen den Eigentümer.

Die Grunderwerbsteuer, die bei jedem Immobiliengeschäft üblicherweise bezahlt werden muss, sparten sich die Geschäftspartner bei rund einem Drittel der Geschäfte in Berlin. Ganz legal.

Denn das ist möglich, wenn die Wohnungen in Firmen verpackt werden und die Firmenanteile gehandelt werden. Share Deals ist der Fachbegriff dafür. Und trotz einer geringfügigen Korrektur an der entsprechenden Bestimmung im Mai 2021, ist diese immer noch der Königsweg von Immobilienprofis, um weitgehend steuerfrei auszugehen.

"Seit Jahren gehen der öffentlichen Hand durch Share Deals Steuereinnahmen in Milliardenhöhe durch die Lappen, die an anderer Stelle dringend gebraucht werden. Es darf nicht sein, dass beim Kauf eines kleinen Eigenheimes die Grunderwerbssteuer voll zuschlägt, während sich große Unternehmen mit Hilfe von Steuertricks vor der Zahlung dieser Steuer drücken", sagt der Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser.

25 große Deals seit 2018 in Berlin

Der Linke-Politiker hatte mit anderen Abgeordneten seiner Fraktion die Zahlen bei der Bundesregierung erfragt. Den Antworten zufolge, die dem Tagesspiegel vorliegen, entfiel rund ein Drittel dieser großen Deals auf Berlin: Seit 2018 wurden in der Hauptstadt 25 Immobiliengeschäfte mit mehr als 800 Wohnungen abgeschlossen. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" darüber berichtet.

Unter den Berliner Wohnungen, die als Share Deals gehandelt wurden, führt der Bund beispielsweise gleich zwei Verkaufsgeschäfte des Konzerns Ado. In einem Fall verkauft dieser Wohnungen an die Adler Real Estate und in einem anderen an die landeseigene Gesellschaft Gewobag. Dass auch eine kommunale Firma dem Land Steuerausfälle beschert, überrascht.

Außerdem sind Berliner Wohnungen in Paketen enthalten, die von nicht näher genannten Börsen-Anlegern gehandelt wurden. Steuern vermeiden beim Handel mit Berliner Wohnungen lässt auch ein chinesischer Staatsfonds, der sich dabei der Beratungsfirma Morgan Stanley bedient.

In Berlin gingen die Einnahmen durch Grunderwerbsteuern im vergangenen Jahr mit 1,069 Milliarden Euro zurück im Vergleich zum Jahr 2016 (1,099 Milliarden Euro), obwohl Rekordumsätze bei Immobiliengeschäften erzielt worden waren. Ob dies auf den Verlust von Einnahmen infolge von Share Deals zurückzuführen ist, bleibt ungewiss.

Im vergangenen Jahr waren in Berlin sechs Geschäfte allein als Share Deals mit mehr als 800 Wohnungen vereinbart worden. Wie viele weitere Bestände unterhalb dieser Grenze mit der Steuervermeidungsgestaltung gehandelt wurden, ist nicht bekannt. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hatte gegenüber dem Tagesspiegel bereits vor zwei Jahren einen Verlust von Steuereinnahmen in Höhe von etwas 100 Millionen Euro gesprochen.