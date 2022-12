Shopping macht hungrig Gastronomen in Berlin profitieren vom verkaufsoffenen Sonntag

Vom verkaufsoffenen Sonntag in der Hauptstadtregion profitieren am meisten die Berliner Fast-Food-Restaurants. In Brandenburg liefen die Verkäufe etwas schlechter als in der deutschen Hauptstadt. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Datenauswertung, die der Bezahldienstleister SumUp exklusiv für den Tagesspiegel erstellt hat. SumUp produziert und betreibt digitale Kassensysteme, die vor allem von mittelständischen Unternehmen genutzt werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden