Gala sei ihre „Flucht in eine schöne Welt“, verriet Moderatorin Annika Lau dem gleichnamigen Leute-Magazin. Demnächst wird sie selbst als Fluchtbegleiterin aktiv. Die frühere Frühstücksfernseh-Moderatorin wird vom 11. Juni an jeweils samstags um 17.45 Uhr bei RTL im neuen Magazin „Gala“ Stars und ihre Lebenswelten präsentieren.

Um das zu feiern, hatte der Verlag Gruner & Jahr, in dem das Magazin erscheint, am späten Donnerstagabend ins Stue nach Tiergarten geladen. Anders als die meisten anderen RTL-Sendungen, die alle in Köln produziert werden, soll das neue Prominenten-Magazin im Hauptstadtstudio in der Behrenstraße in Mitte entstehen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Annika Lau, die mit dem Schauspieler Frederick Lau verheiratet ist, will jeweils einen prominenten Gast zum Gespräch empfangen. Sie will aber auch einen persönlich gefärbten Blick werfen in das Leben der aktuell interessanten Royals und Promis. Die werden wohl auch als Vorbilder dienen für ihre Beauty- und Fashion-Tipps, die dort ebenfalls die Zuschauer erwarten.

Mehr zum Thema Prominente TV-Wechsel Bei RTL und ProSieben in der ersten Reihe

Die 43-jährige Mutter von drei Kindern im Alter von acht, sechs und zwei Jahren verdankt ihr stabiles Schönheitsselbstbewusstsein ihrem 32-jährigen Mann, verriet sie. Auf ihre Frage, ob sie gut aussehe, antworte der immer: „Selbstverständlich!“