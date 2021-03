Seit Freitag, 19. März, wurde eine 15-Jährige aus Fennpfuhl in Berlin-Lichtenberg vermisst. Mit der Veröffentlichung eines Bildes der Jugendlichen bat die Berliner Polizei eine Woche später die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche.

Inzwischen ist die Schülerin wieder aufgetaucht: Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete sie sich in der Nacht zu Montag selbst bei der Polizei im hessischen Usingen. Sie sei dem dortigen Jugendnotdienst übergeben worden. Ihr gehe es gut.

Das Mädchen, das die deutsche und vietnamesische Staatsangehörigkeit besitzt, hatte die Wohnung ihrer Eltern nach Angaben der Polizei am 19. März verlassen. Sie hatte eine Reisetasche, ihren Pass und Geld bei sich.

Den Eltern sagte sie, sie wolle in die Schweiz reisen. Sie fuhr jedoch zu einer Freundin in Berlin. Gegen 17 Uhr brach sie von dort auf, sagte, sie wolle nach Hause. Dort kam sie aber nicht an. Die Behörden hatte Grund anzunehmen, dass die Jugendliche nach Hessen reisen wollte. (Tsp)