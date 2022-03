Drei Krisen musste Rot-Grün-Rot gleich zu Beginn der Koalition bewältigen: Corona-Krise, Energie- und Klimakrise und Ukraine-Krieg. Das hat die Koalition eng zusammengeschmiedet. Eine 100 Tage Schonfrist gab es für die drei Parteien nicht.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte bei der Bilanz nach 100 Tagen Senat: "Wir haben 100 gute Tage gehabt." Die Stimmung sei gut.

Verkehrssenatorin und Bürgermeisterin Bettina Jarasch (Grüne) betonte, man habe "nicht nur eine wirklich gute Kultur des Miteinanders. Man hat gezeigt, dass man Krise kann, und wir haben geliefert".

Und Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer (Linke), der als einziger des Trios auch schon in der letzten Legislaturperiode auf der Regierungsbank saß, sagte, menschlich funktioniere es "genauso gut wie am Ende der letzten Legislaturperiode". Das Fundament sei "stabil", Umgang und Verbindlichkeit seien in dieser Koalition gut, die ja nicht gesetzt gewesen sei.

Das war ein kleiner Seitenhieb auf die Ampel-Präferenzen von Giffey noch während der Sondierungsrunden vor den Koalitionsverhandlungen.

Keine Kooperation mit Hamburg

40 Projekte wollte die Koalition in den ersten 100 Tagen auf den Weg bringen. Über 90 Prozent seien mit einem „grünen Häkchen“ versehen worden, sagte Giffey.

Zwei Vorhaben stünden auf Gelb: Die Auslobung des Wettbewerbs für den Jahn-Sportpark zum Inklusions-Sportpark sei nicht in der Frist erfolgt, sondern werde in der kommenden Woche stattfinden. Auch bei der Evaluierung des Corona-Managements würde die vollumfängliche Beurteilung noch nicht vorliegen.

Und von einem Projekt hat sich Rot-Grün-Rot verabschiedet: der Abschluss eines Kooperationsvertrags für digitale Akteneinsicht im Justizbereich mit Hamburg. Lizenzkosten und Vertragsbedingungen stünden dagegen. Man habe sich „aus finanziellen Gründen“ davon verabschiedet. Trotzdem sei Digitalisierung in der Verwaltung ein „Riesen-Thema“, sagte Giffey.

SPD will Metropolregion stärken

Für die SPD-geführten Ressorts seien die Projekte bei den "5 Bs" wichtig: Bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit.

Das Bündnis für Wohnungsbau und bezahlbaren Wohnraum sei gegründet worden. Die dritte Runde dazu werde nächste Woche stattfinden. Bis Juni solle eine Bündnisvereinbarung mit allen Partnern vorliegen. Hinzu komme die neu eingesetzte Senatskommission für Wohnungsbau, die Hindernisse beim Bau aus dem Weg räumen soll. Giffey wies auf 192 Flagschiffe im Wohnungsbau hin.

Die Metropolregion Berlin-Brandenburg werde gestärkt, die erste gemeinsame Kabinettsitzung gab es am Dienstag in Frankfurt (Oder). Wichtige Themen seien der Schienenausbau und die Zusammenarbeit bei sozialer und innerer Sicherheit. Um die Zusammenarbeit zwischen Land und Bezirken zu verbessern, sei am Mittwoch die Neustart-Agenda unterzeichnet worden.

Für den Bildungsbereich nannte Giffey drei große Projekte, die auf den Weg gebracht wurden: die Verbeamtung von Lehrkräften, die Digitalkompetenz der Lehrer:innen stärken und Ausbau der Sprachkitas, von denen es bisher 355 gibt.

Kotti-Wache wird umgesetzt

Im Bereich der inneren Sicherheit seien die Vorhaben "weitgehend" umgesetzt worden. Für die Kotti-Wache gebe es ein Umsetzungskonzept, die Wache werde über der Adalbertstraße angesiedelt sein. Bis Ende des Jahres, Anfang 2023 werde sie ihre Arbeit aufnehmen. Das Thema Digitalisierung der Bürgerdienstleistung sei „noch nicht endgültig abgeschlossen“, sagte Giffey. Das sei ein Prozess.

Mit einer Online-Kampagne wolle man auf die Leistungen aufmerksam machen, die es jetzt schon digital gebe. Im Baubereich sei Änderung der Bauordnung ein wesentlicher Punkt gewesen, auch der Bericht zu laufenden Wohnungsneubauten im Senat verabschiedet worden.

Die Experten-Kommission zum Volksentscheid sei auf den Weg gebracht worden. Drei Plätze seien der Initiative angeboten worden. Am 12. April werde diese entscheiden, "wen sie schickt und ob sie auch wirklich mitarbeitet", sagte Giffey.

330 Millionen Euro wurden darüber hinaus im Neustart-Programm auf den Weg gebracht. Berlin müsse zu einem der bedeutendsten Wirtschafts- und Technologiestandorte Europas entwickelt werden, forderte die Regierende Bürgermeisterin. Sie erwähnte in dem Kontext die Startup-Agenda und die Gigabit-Strategie.

Klimaschutz ist Querschnittsaufgabe

Senatorin Jarasch ging auf die wichtige ehrenamtliche Arbeit der Helfer:innen bei der Betreuung der Ukraine-Geflüchteten ein. Sie betonte die Bedeutung der Stadtgesellschaft, die auch beim Klimabürger:innenrat einbezogen werde.“, sagte Jarasch.

In schweren Zeiten sei ein Haushaltsentwurf vorgelegt worden mit Investitionen und Vorsorgen für künftige Krisen. Klimaschutz sei eine Querschnittsaufgabe im Senat mit einem Klima-Ausschuss. Der Senat übernehme dafür gemeinsam Verantwortung.

„Wir beschleunigen die Mobilitätswende und bringen sie auf die Straße gemeinsam mit den Bezirken“, betonte Jarasch. Neun Bezirke würden den "Turbo für Radwege" einschalten. "Wir wollen trotz Krisen auch gemeinsam gestalten in der Stadt", sagte Jarasch. Berlin müsse unabhängig von fossilen Energieimporten werden.

Lederer fordert Bundeshilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Klaus Lederer sagte, der Start der 100 Tage sei "Corona" gewesen. Dann sei der Ukraine-Krieg gekommen. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) habe die Bewältigung der Krise mit "Herzblut" übernommen. "Wir leisten seit Wochen schon das, was die Bundesregierung vermissen lässt.“

Berlin sei in Vorleistung gegangen. Eine praktische Hilfe müsse jetzt folgen. Integration, Partizipation der Menschen, Übergang ins Arbeitsleben werde „Geld kosten“, dazu brauche man am 7. April auf der Ministerpräsidentenkonferenz eine Lösung. Die notwendigen Mittel werde man Berlin aber erst einmal bereitstellen.

Giffey sagte, man werde bald in dreistelligen Millionenbetrag kommen. „Es kann nicht sein, dass Berlin die gesamten Kosten übernimmt.“ Berlin werde für ein gutes Ankommen sorgen, aber auch, dass Flüchtlinge in andere Länder weiterreisen könnten. Im Haushaltsentwurf sind jährlich rund 112 Millionen Euro für die Kosten im Zusammenhang mit Ukraine-Geflüchteten eingestellt. Lederer erwähnte als Projekte in den ersten 40 Tagen die Anhebung des Landesmindestlohns auf 13 Euro. Anfang der Woche habe er das „Neustartprogramm“ mit Wirtschaftssenator Schwarz vorgestellt.

Hinzu kämen das digitale Tariftreuregister und Eckpunkte für ein Opferschutzgesetz. Neben Corona-Hilfen und Management der Pandemie habe man am Kultursommer gearbeitet. Einen „Party-Sommer“ werde man nicht organisieren, wenn „nebenan“ ein Krieg tobe. Nach all den pandemischen Belastungen wolle man trotzdem etwas für die Bürger:innen anbieten, um "Gemeinsamkeit und Solidarität zu ermöglichen".

Knackpunkt Enteignungs-Kommission

Trotz der ausgetauschten Freundlichkeiten zwischen SPD, Grünen und Linken aber wird sich die Linke von ihrer Basis daran messen lassen müssen, was die Enteignungskommission an Ergebnissen vorbringt. An diesem Punkt ist die Koalition nicht geeint.

Lederer sagte, die Vergesellschaftungskommission sei eine „hochkarätige Kommission“ geworden. "Ich würde mich freuen, wenn sich die Initiative in diese Debatte reinbegibt." Man müsse bei der Umsetzung des Artikels 15 Grundgesetz immer seriös sein. Man müsse bei Enteignung ein Verständnis innerhalb der Gesellschaft erzeugen. Das sei ein langer Weg.

„Wir haben einen Schuss frei: Entweder es gelingt hier in Berlin, das wirklich sauber zu machen mit gesellschaftlichen Mehrheiten." Die Mehrheiten müssten auch noch in ein paar Jahren der Meinung sein, dass Enteignungen richtig seien - "sonst fliegt uns das um die Ohren", sagte Lederer. Das alles sei hochumstritten und keine einfache Debatte.

In allen Fragen stimme die Koalition zwar nicht überein. Aber man könne trotzdem Wege beschreiben, wie man "das Ganze macht". Über Enteignung und Volksentscheid wird es etliche Debatten auch auf dem Parteitag der Linken am kommenden Sonnabend geben.