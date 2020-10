R-Wert leicht gesunken – Zahl der Neuinfektionen steigt, ein Todesfall

Am Mittwoch liegt der R-Wert bei 1,13 und damit ein wenig niedriger als am Vortag. Die Corona-Ampel zum R-Wert, die am Dienstag noch Rot gezeigt hatte, steht nun wieder auf Gelb. Die Ampel zur 7-Tages-Inzidenz zeigt hingegen weiter Rot: Der Wert liegt bei 47,2 und damit höher als am Vortag (44,2). Ab einem Wert von 50 gelten Gebiete laut Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiete.

Deutlich höher als am Dienstag liegt die Zahl der Neuinfektionen: 378 waren gemeldet, am Vortag waren es 288. Ein weiterer Todesfall kam hinzu. Die Gesamtzahl an Menschen, die am Coronavirus erkrankt waren und starben, liegt in Berlin somit bei 232.

Besonders hoch liegen die 7-Tages-Inzidenzen weiterhin in den Innenstadtbezirken. Weiter gestiegen ist die Zahl im Bezirk Neukölln, der mit einem Wert von 95,5 nun mit deutlichem Abstand die höchste 7-Tages-Inzidenz aufweist. Darauf folgen Mitte (70,5), Tempelhof-Schöneberg (65,5) und Friedrichshain-Kreuzberg (58,5).

Auch in den Randbezirken steigen die Inzidenzen: So liegt der Wert zum Beispiel in Steglitz-Zehlendorf nunmehr bei 38,5, in Reinickendorf bei 35,7.