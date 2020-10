Schleswig-Holstein lockert Einreise-Regeln für Herbsturlauber

Seit Ende Schleswig-Holstein Ende vergangener Woche den Bezirk Mitte zum Risikogebiet erklärte und danach auch noch Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg, stand für viele Berlinerinnen und Berliner der Herbsturlaub an Nord- und Ostsee auf dem Spiel. Wer 14 Tage in Quaratäne die Ferienwohnung hüten soll, kann in den am Wochenende beginnenden Herbstferien auch gleich zu Hause bleiben.

Die gute Nachricht: Schleswig-Holstein hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass es auf die Quarantäne-Regelung verzichten will. Ab Freitag reicht es, bei Ankunft in einem Hotel oder einer Ferienwohnung einen maximal 48 Stunden alten negativen Coronatest vorzulegen. Für Familienbesuche oder Pendelverkehre zu beruflichen Zwecken ist nicht einmal das erforderlich. „Wir sorgen aber mit diesem neuen Weg für eine praktikablere Lösung“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Kiel nach der Schalte der Staatskanzleichefs der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun.

Künftig ist es auch egal, aus welchem Bezirk man kommt. Schleswig-Holstein will Berlin als Ganzes behandeln. Allerdings ist es durchaus wahrscheinlich, dass Berlin, wenn die neue Regelung am Freitag in Kraft tritt, auch als Stadt insgesamt die Schwelle von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten hat und dann als Risikogebiet gilt.

Die große Schwierigkeit für Urlauber dürfte in der nächsten Zeit darin bestehen, überhaupt einen Corona-Test in Berlin vornehmen lassen zu können. Schon in den vergangenen Tagen häuften sich Berichte, dass es der Andrang groß ist an den Teststellen (mit dpa)