Sieben Tankstellen in Berlin überfallen Polizei sucht mit Fotos nach zwei tatverdächtigen Männern

Mit der Veröffentlichung von insgesamt vier Fotos aus Überwachungskameras bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Räubern. Die beiden Männer stehen im Verdacht, seit dem 9. August insgesamt sieben Tankstellen überfallen zu haben.

Dabei sollen die mutmaßlichen Täter jeweils einzeln gehandelt haben. Teils sei es bei den Überfällen zum Einsatz von Messern sowie Pfefferspray gekommen. In allen sieben Fällen sei Geld aus den Kassen der Tankstellen entwendet worden.

Alle sieben Taten ereigneten sich an Tankstellen entlang der Märkischen Allee und der Straße Alt-Mahlsdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. © Polizei Berlin

Bei den Überfällen sollen die Tatverdächtigen teils Messer und Pfefferspray verwendet haben. © Polizei Berlin

In allen sieben Fällen entwendeten die mutmaßlichen Täter Geld aus den Kassen der Tankstellen. © Polizei Berlin

Die Überfälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei vom Mittwoch überwiegend zur Nachtzeit und ausschließlich an Tankstellen entlang der Märkischen Allee und der Straße Alt-Mahlsdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Identität oder zu den Aufenthaltsorten der gesuchten Tatverdächtigen geben können, sich zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die die Verdächtigen vor, während oder nach den Überfällen gesehen haben oder Angaben zu den Taten und den Fluchtweg machen können. Auch weitere sachdienliche Hinweise werden von den Ermittlern erbeten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Treptow unter der Rufnummer 030-4664373100 sowie per E-Mail an dir-3-k-31@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich darüber hinaus an jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache der Polizei Berlin wenden.

Zur Startseite