Unkraut, Dreck und mittenmang eine olle Bahnhofsruine? Iwo. Alles schön sauber und schick hier am neuen Siemens-Campus – zumindest auf den Simulationen, aber bald auch in der Realität. Denn das neue Viertel zwischen Charlottenburg und Spandau wächst ab 2022 in die Höhe. 600 Millionen Euro investiert allein Siemens in seinen alten Heimatstandort mitten in einem Berliner Kiez und nicht, sagen wir, irgendwo im öden Nadelwald hinterm Autobahnring.

Insgesamt geht es um ein Milliardenprojekt in Berlin-Spandau. Deshalb kamen sie auch alle mit ihren Dienstautos am Freitag angefahren: von der Regierenden Franziska Giffey (SPD) über Senator Andreas Geisel (SPD) bis zum Berliner Bahnchef Alexander Kaczmarek. Mittendrin die Gastgeber, Siemensvorstand Cedrik Neike und Manager Stefan Kögl.

„Ein Top-Wirtschaftsstandort“, sagte Giffey. Hier bleibe die „Berliner Mischung“ erhalten, es entstehe eben nicht nur ein Wohnquartier, sondern hier denke man „Wohnen, Leben, Arbeit, Forschen zusammen“.

Die S-Bahn nach Siemensstadt konnten sie schlecht nehmen an diesem sonnigen Vormittag. Die Trasse, „Siemensbahn“ genannt, ist derzeit ein herrlich grüner Urwald und döst seit 1980 vor sich hin. Ab 2026 wird aber auch sie neu gebaut, damit ab 2029 die neue S-Bahnlinie S6 von Siemensstadt im Zehn-Minuten-Takt mit Tempo 50 über den S-Bahnring hinab ins Untergeschoss zum Hauptbahnhof rollt - übrigens ab 17. Dezember 2029, 4 Uhr (da ist nämlich Fahrplanwechsel).

Inbetriebnahme der S-Bahn am 17. Dezember 2029, 4 Uhr

Der Wiederaufbau war einer der Deals damals, dass Siemens in der Stadt investiert und den Laden nicht irgendwann einfach dicht macht. "Siemens war der Prinz, der hier alles wachküsst", sagte Berlins Bahnchef auf dem Bahnsteig. Noch vor ein paar Jahren war die Reaktivierung der S-Bahnstrecke unvorstellbar.

Eine neue Simulation gab's auch, bitteschön: So soll der neue Stadtplatz am S-Bahnhof (unten rechts) aussehen mit der neuen Meile. Foto: Siemens

Die Nonnendammallee, über die all die Polit-Promis anreisten, sagt etwas über den Ort: Denn als Siemens hier vor 125 Jahren – am Samstag ist Jubiläum! – loslegte und Schlote, Fabriken, Straßen und Wohnviertel in den Berliner Sand setzte, waren das hier die „Nonnenwiesen“, liebevoll auch „Hühnerwiesen“ genannt. Vieles erinnert hier an die Geschichte des Benediktinerklosters in Spandau: Klosterstraße, Nonnendamm, Jungfernheide ums Eck. Ewig her.

Knapp 3800 neue Wohnungen sollen entstehen

„Früher gab’s hier Frösche, Sümpfe, Nonnenwiesen“, hat Siemens-Chef Cedrik Neike (aufgewachsen übrigens in Wedding) mal erzählt. Am 7. Mai 1897 wurde hier also auf den Nonnenwiesen das erste Grundstück erworben, zwei Jahre später nahm das Kabelwerk – die Keimzelle von Siemensstadt – den Betrieb auf. Siemens wuchs und wuchs. In der City war das nicht mehr möglich. Die „Telegraphen-Bauanstalt“ von Siemens & Halske startete einst in einer kleinen Berliner Werkstatt in Kreuzberg - als Zehn-Mann-Betrieb. Später wechselte die Firma ans Salzufer in Charlottenburg, doch das war alles viel zu klein. Siemens erfand sich immer neu, wie jetzt auch.

Aber raus aus der Vergangenheit, rein in die Zukunft. Einen „digitalen Zwilling“ haben sie also gebaut, damit die Leute im Internet sehen, wie ihr Viertel in Zukunft aussehen wird. Das Digital-Projekt wird immer weiter ausgebaut, und hier finden Sie den externen Link. Hier wohnen ja auch schon Leute in den Altbauten, 13.000 Menschen, Spandaus zweitkleinster Ortsteil, aber der mit dem berühmtesten Namen.

Knapp 3800 neue Wohnungen sollen im neuen Siemens-Viertel entstehen für 6000 Menschen, Büros für Start-Ups, Produktionsstandorte, drei neue S-Bahnhöfe. Der öde Platz vor der Ruine des S-Bahnhofs Siemensstadt, über den Giffey und Co. an diesem Freitag spaziert sind, wird das Tor zur neuen Siemensstadt sein, die hier den etwas sperrigen PR-Namen „Siemensstadt Square“ trägt.

Statt Parkplatzwüste soll dieser Platz das neue Zentrum werden mit Cafés, 400 Meter langer Flaniermeile, schattigen Quatschecken, Hotel, Kitas und Schule ums Eck. 20.000 Leute sollen hier arbeiten. Die Europaschule nebenan soll den Schwerpunkt Englisch haben; zuletzt war die Rede von 600 Kids, die dort Platz finden können. Fertigstellung des Viertels: Pi mal Daumen Mitte der 30er.

Nordwesten als Keimzelle für Berlins Zukunft

Und ringsherum wird auch so viel gebaut, dass die Arbeiter über Jahre ihre Bauhelme nicht mehr absetzen dürfen: ein neuer Schulcampus auf der anderen Seite ist in Planung, 1000 neue Wohnungen entstehen gerade am Kanal, 3800 Wohnungen werden auf der Insel Gartenfeld geplant und 2500 Wohnungen in der Wasserstadt ums Eck ...

In Spandau wünschen sie deshalb die Verlängerung der S-Bahnstrecke bis Hakenfelde, wo noch mehr Neubauviertel entstehen für tausende Menschen. Bislang fährt da nur der Bus. Doch der Senat checkt auch die Tram, die von Spandau rüber zum TXL-Campus führen soll: Im Mai 2022 gibt es dazu eine große Infoveranstaltung. Der TXL-Campus liegt quasi in Sichtweite des Siemens-Campus. Der Berliner Nordwesten soll die Keimzelle der Berliner Zukunft sein, hoffentlich wird er keine Sackgasse.

Nix mehr zu retten: So sieht es im Mai 2022 auf dem S-Bahnhof Siemensstadt aus. Das stürmische Frühjahr hat das Dach endgültig... Foto: André Görke

Das zentrale Hochhaus im Siemens-Quartier – von 150 Meter Höhe war einst die Rede, mit Dachterrasse, Kultur, Gastro ganz oben - , haben sie leise gestutzt und daraus einen branchenüblichen 60-Meter-Turm gemacht. Da wird die Siemens-Zentrale einziehen. Viel wichtiger ist ihnen aktuell der hübsche Zukunftsgedanke, der so prima zu Berlin passen soll. Öko, Eco und so. Deshalb wird es ein autoarmes Viertel. An den Rändern sind riesige Parkhäuser geplant mit bis zu 1000 Stellplätzen und 7 Etagen, mit Car-Sharing-Stationen, Fahrradleihsystemen und Haltestellen für die Elektrobusse, die hier durch die neuen Straßen düsen sollen.

Sorgen im Kiez, Milieuschutz in Siemensstadt

So manche Anwohner – darunter viele Alt-Siemensianer, die den Betrieb groß gemacht haben - fürchten allerdings böse steigende Mieten im Arbeiterviertel: Siemensstadt hat mit seinen Altbauten und den Bäumen ganz viel Charme. Die Linke im Rathaus Spandau hat diese Woche erst den „Milieuschutz“ für Siemensstadt und Haselhorst aus diesem Grund auf die Politikagenda gesetzt.

Das S-Bahn-Viadukt wird vermutlich blau angestrichen

Interessant waren auch die Details zur Siemensbahn und den drei S-Bahnhöfen, die wieder originalgetreu aufgebaut werden sollen. Das markante, 800 Meter lange Viadukt könnte blau angestrichen werden, sagte Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU ("nach historischem Vorbild, denn blau war die Stahlkonstruktion früher auch"). Eine Verlängerung in die Neubaugebiete kann sich auch die Bahn gut vorstellen: "Wir könnten die Wasserstadt erschließen und rüber ans andere Ufer in Hakenfelde - wichtige Gebiete, in denen die S-Bahn herbeigesehnt wird."

Oberirdisch wird die Trasse ziemlich sicher nicht entstehen, ein Tunnel muss her. Das zeigen die aktuellen Pläne der Machbarkeitsstudie, die neulich erst Thema im Tagesspiegel waren. Für den Tunnel müsste die Trasse etwa 500 Meter vor dem jetzigen Endbahnhof in der Tiefe versinken und dann nach Westen weitegeführt werden. Erst unter dem Neubaugebiet Insel Gartenfeld lang, dann zur Wasserstadt und schließlich unter der Havel durch bis zur Streitstraße. Darauf drängt auch Stadtrat Schatz und nennt im nächsten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel Ideen zur Baustelle: "Die Verlängerung nach Hakenfelde ist eine Jahrhundertchance, die wir nicht vergeben sollten", so Schatz zum Tagesspiegel. Das habe er neulich auch im Gespräch mit Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, Grüne, deutlich gemacht.

Erst einmal aber wird die Trasse bis 2029 so aufgebaut, wie sie aktuell ist. Sollte die Trasse verlängert werden, würde der jetzige, alte S-Bahnhof Gartenfeld aufgegeben und unterirdisch unterquert werden. Der neue S-Bahnhof Gartenfeld würde dann unter dem Neubauviertel der Insel Gartenfeld entstehen, das für 2,4 Milliarden Euro ab 2023 entsteht.

