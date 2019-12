V

BVG-Chefin Nikutta bei der Vorstellung neuer Busse im November 2018. Foto: imago images / Markus Heine

Die große Abschiedsparty für die scheidende BVG-Chefin steigt heute in Weißensee auf einem Bushof. Denn nirgendwo sonst kann die BVG so viel moderne Technik vorführen, auf dem Betriebshof Indira-Gandhi-Straße sind alle Elektrobusse stationiert. Die Abschiedsparty heißt auch nicht Abschiedsparty sondern "E-Mobility Afterwork-Talk“, also "Elektromobilitäts-nach-der-Arbeit-Gespräch". Und es gibt viel Platz in Weißensee, viel mehr als in der Firmenzentrale an der Jannowitzbrücke. Alle 15.000 Mitarbeiter der BVGer sind eingeladen, also wirklich jeder Busfahrer, jeder Bote und jeder Boss. Natürlich werden nicht alle kommen, da der Betrieb weitergehen muss. Eingeladen sind auch viele Weggefährten von Sigrid Nikutta, die neun Jahre an der Spitze der BVG stand. Wie berichtet, wechselt die 50-Jährige zum 1. Januar zur Bahn. Dort übernimmt sie als Vorstand die defizitäre Gütersparte DB Cargo. Von der Güterbahn war sie im Oktober 2010 auch gekommen zur BVG.

Am Mittag wollen der Regierenden Bürgermeister, Michael Müller (SPD), und Wirtschaftssenatorin Frau Ramona Pop (Grüne) nach Weißensee zur Abschiedsparty kommen. Dies teilte die BVG mit. Mit Spannung wird erwartet, ob auch Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) vorbeischaut. BVG-intern ist oft kritisiert worden, dass Günther an der BVG wenig Interesse habe. So sind in den letzten drei Jahren in ihrer Amtszeit kaum Busspuren neu markiert worden. Nikutta hatte mehrfach gefordert, dass Berliner Busse endlich beschleunigt werden müssen

Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt es bekanntlich noch nicht, dazu kam der Wechsel zu kurzfristig. Senatorin Pop, die auch Aufsichtsratsvorsitzende der BVG ist, hatte sofort bei Bekanntwerden des Wechsels verkündet, dass sie sich wieder "eine starke und erfahrene Frau" an der Spitze der BVG wünsche - "angesichts der Vielzahl von männlichen Besetzungen in Spitzenpositionen". Im neuen Jahr solle "ein geregeltes Besetzungsverfahren" starten, so Pop.