Unfallkrankenhaus Berlin: Erste Böller-Verletzungen

In Berlin mussten am Montagnachmittag die ersten Menschen mit Böllerverletzungen ambulant behandelt werden. Das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn-Hellersdorf teilte auf Anfrage mit, dass man bereits einige „leichtere Fälle“ behandelt habe, also kleinere Verbrennungen, Brandblasen oder Risswunden, die auf den unsachgemäßen Umgang mit meist legalen Feuerwerkskörpern zurückzuführen seien. Schwerere Fälle erwarte man aber erst später in der Silvesternacht und vor allem am Tag darauf, sagte UKB-Sprecherin Angela Kijewski. „Die meisten Fälle haben wir in der Regel am Neujahrstag“, sagt sie. Das seien oft Männer, die sich in der Nacht zuvor schwer verletzt hätten, oftmals in betrunkenem Zustand. Aber erst am Tag danach, wenn die Wirkung des Alkohols nachließe, kämen sie ins Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Auch gebe es immer wieder Menschen, die am 1. Januar nicht explodierte Böller vom Boden aufsammeln, um diese explodieren zu lassen – und dabei teils schwer verletzt werden.