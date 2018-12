Da isser: DJ Bobo

Die Schweizer Dancefloor-Legende singt ein Medley seiner, na was: größten Hits? Ah, jetzt, jetzt kommt wirklich ein alter Gassenhauer: "Everybody", kennen Sie bestimmt, wenn Sie's hören. "Jetzt alle: Oooh, Baby", sagt Bobo. "So laut ihr könnt." Aber die Lichtshow ist echt klasse, das müssen wir an dieser Stelle mal festhalten. Laser- und Lichteffekte, Monitore und leuchtende Wände. "Believe in freedom" kommt auch noch. Kennen wa.