Am heutigen Mittwoch beginnen sie wieder, die Straßensperrungen in Mitte wegen der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor. Autofahrer müssen sich ab heute und in den nächsten Tagen auf Einschränkungen einstellen.

Gesperrt sind seit heute früh die Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Ebertstraße, die Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Straße des 17. Juni und Scheidemannstraße sowie die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße/Dorotheenstraße und Behrenstraße. In einer Woche, am 2. Januar um 24 Uhr, werden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Am Freitagmorgen (28.12.) ab sieben Uhr werden die Sperrungen ausgeweitet. Sie dauern bis zum 2. Januar um 18 Uhr an: Nur noch für Anlieger und BVG frei ist die John-Foster-Dulles-Allee. Nur für Anlieger frei sind die Scheidemannstraße, die Dorotheenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße, die Heinrich-von-Gagern-Straße und Willy-Brandt-Straße ab Otto-von-Bismarck-Allee, die Paul-Löbe-Allee ab Heinrich-von-Gagern-Straße/Willy-Brandt-Straße, die Ebertstraße zwischen Hannah-Arendt-Straße und Behrenstraße, die Behrenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße und die Kronprinzenbrücke Richtung Otto-von-Bismarck-Allee.

Ab Sonnabend (29.12.) um sechs Uhr bis zum 1. Januar um sechs Uhr ist der Pariser Platz nördlich der Mittelinsel zwischen Ein- und Ausfahrt zur Französischen Botschaft gesperrt.

An Silvester ab 15 Uhr komplett gesperrt ist der Pariser Platz.

Mehr zum Thema Jahreswechsel in Berlin Macht endlich Schluss mit dem Silvester-Geballer!

Die Polizei bittet Besucher der Silvesterparty, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass nur Taschen und Rucksäcke bis maximal 50x50 Zentimeter Größe auf dem Veranstaltungsgelände erlaubt sind. Silvesterböller, Glasflaschen und gefährliche Gegenstände sind zudem verboten. (Tsp)