Angriffe auf Feuerwehrleute

Bei einem Einsatz in der Graefestraße in Kreuzberg wurden zudem Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Pyrotechnik und einem Stein beworfen. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Auch an der Skalitzer Straße Ecke Wrangelstraße wurde nach Angaben des Pressesprechers Thomas Kirstein die Besatzung eines Löschfahrzeugs mit Feuerwerkskörpern angegriffen. In Charlottenburg brannte die Dachkonstruktion eines Mehrfamilienhauses, verletzt wurde niemand. Aktuell steht ebenfalls in Charlottenburg ein Balkon in Flammen.

(mit dpa)