Tagesspiegel Plus So teuer wird der Sommer : Diese Berliner Biergärten erhöhen die Preise – doch einer will der billigste bleiben

Endlich Draußenwetter! Doch der Brauereiverband warnt vor dem „teuersten Biergarten-Sommer aller Zeiten“. Was kosten die Getränke wirklich? Der große Preis-Check.