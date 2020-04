Trotz leicht sinkender Temperaturen steht Berlin und Brandenburg ein Wochenende mit mildem und überwiegend trockenem Wetter bevor.

Am Freitag war es zwar zunächst bewölkt, wie auch aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes am Morgen hervorging. Ab Mittag sollten die Wolken von Norden her aber zusehends verschwinden. Temperaturen von maximal 20 bis 24 Grad werden erwartet. Am Nachmittag könne es von der Prignitz bis ins Havelland örtliche Windböen geben.

In der Nacht zum Samstag kann es den Angaben nach zu einzelnen Schauern im Osten Brandenburgs kommen.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Wegen einer schwachen Kaltfront wird es am Samstag laut DWD kühler: Die Höchsttemperaturen sollen bei 14 bis 17 Grad liegen. Dabei soll es überwiegend bewölkt sein – allerdings mit heiteren Abschnitten. Es soll trocken bleiben.

Mehr zum Thema Trockenes Aprilwetter Berlins Natur zehrt noch vom feuchten Februar

In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen der Prognose zufolge auf Tiefstwerte von etwa einem Grad. In Bodennähe wird gebietsweise Frost erwartet. Tagsüber sollen sich erneut Sonne und Wolken abwechseln. Dabei wird es den Angaben nach wieder etwas wärmer, maximal 15 bis 20 Grad werden erwartet. (dpa)