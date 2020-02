Es wird warm am Wochenende – aber leider nicht sonnig. Die Berliner und Brandenburger können sich am Sonntag sogar auf 16 Grad freuen. Allerdings erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch viele Wolken und Regen.

Am Donnerstag ist das Wetter bei maximal sieben Grad und Wolken noch eher mäßig gut. Auch der Freitag glänzt nicht mit freudigen Wetteraussichten. Die Wetterexperten kündigen eine dichte Wolkendecke und südostwärts abziehenden Regen an. Größere Auflockerungen von Mecklenburg-Vorpommern her werde es am Abend geben. Die Höchstwerte liegen bei voraussichtlich sechs Grad.

Dann aber: Am Samstag werden es immerhin bis zu elf Grad. Die dichte Wolkendecke bleibt aber bestehen, nur in der Südhälfte Brandenburgs kann es teils heiter werden. Laut Vorhersage werde es trocken.

Gebietsweise regnerisch und stark bewölkt, dafür aber mit bis zu 16 Grad wird es laut DWD dann am Sonntag. (dpa)