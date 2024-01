„Sofern keine Streiks und kein Blitzeis kommen“ Berliner Messe hofft auf mehr Besucher bei der Grünen Woche als im Vorjahr

Der Chef der Messe Berlin hofft bei der Grünen Woche ab Freitag auf deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. „Bei der letzten Grünen Woche hatten wir 300.000 Personen. Wenn ich mir anschaue, wie wichtig diese Thematik ist und wie viel mehr wir in diesem Jahr noch zu bieten haben, würden wir sagen, da müssen zehn Prozent Steigerung sicherlich möglich sein“, sagte Mario Tobias am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zur Grünen Woche.

„Wir denken, dass wir die 300.000 locker reißen werden, sofern keine Streiks im öffentlichen Personennahverkehr und kein Blitzeis kommt“, so der Messechef.

Bei der Grünen Woche präsentieren sich dem Messe-Chef zufolge dieses Jahr rund 1400 Aussteller aus mehr als 60 Ländern. „Wir werden rund 300 Fachthemen-Foren und Konferenz haben, von großen politischen bis Fachthemen der einzelnen Branchenvertreter“, sagte Tobias.

Inhaltlich dürften die Bauernproteste der vergangenen Tage und die Subventionen für die Landwirtschaft zu den wichtigsten Diskussionsthemen gehören. Messe-Chef Tobias lud alle Beteiligten ein, die Debatten von der Straße auf das Messegelände zu holen.

Bauernverband plant keine Protestaktion bei Özdemir-Besuch

Der Bauernverband plant beim Besuch von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) auf der Grünen Woche keine Protestaktion. Das sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Mittwoch auf dem Messegelände. Er bekräftigte aber, dass grundsätzlich die geplante Subventionskürzung beim Agrardiesel aus Sicht des Verbandes komplett zurückgenommen werden müsse. Andernfalls gingen die Landwirte bundesweit erneut auf die Straßen.

Aktuell setze der Verband auf Gespräche mit den Politikern, den Bundestagsfraktionen und auch mit dem Agrarminister. „Seitens des Bauernverbands wird es da keine Protestaktionen geben, weil wir über den parlamentarischen Prozess, über den Diskurs zu einem Ergebnis kommen wollen“, sagte Rukwied konkret zum Ministerbesuch auf der Grünen Woche, der für Freitagmorgen geplant ist.

Charlottenburg-Wilmersdorf Newsletter Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wird dann auf dem Messegelände erwartet. Zu weiteren Themen wie einer Tierwohlabgabe wollte sich Rukwied vor der politischen Entscheidung über den Agrardiesel nicht äußern. „Das Thema Agrardiesel muss gelöst werden – Rücknahme. Wenn das gelöst ist, können wir weitere Themen besprechen, vorher nicht“, sagte er.

Ein Überblick über das Programm

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Messe ab Freitagmorgen geöffnet. Die Messe öffnet bis zum 28. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr (am 26. Januar bis 20.00 Uhr). Die Ticketpreise für die Grüne Woche sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen: Eine Tageskarte kostet dieses Jahr 16 statt zuvor 15 Euro. Der Eintritt für eine Familie liegt bei 35 Euro. Ein Überblick über das Programm:

Blumenhalle

Die bei vielen Besuchern beliebte Blumenhalle wird laut der Messe erweitert. Zu sehen sind dieses Jahr demnach 80.000 Blumen, Pflanzen und Gehölze. Das Motto der Blumenhalle laute dieses Jahr „City of Colours“.

Tierhalle

Wie in den vergangenen Jahren können in Halle 25 Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Esel oder auch Alpakas angeschaut und teils auch gestreichelt werden. Außerdem wird es dort ein Showprogramm mit Reiterinnen und Reitern geben.

Den Höhepunkt bildet die Hippologica, Berlins größtes Hallenreitturnier vom 26. bis 28. Januar. Die Pferdesportlerinnen und -sportler treten im Springen und auf der Kutsche gegeneinander an. Kleintiere, Fische, Echsen, Hunde und Katzen sind in diesem Jahr in der Halle 27 direkt nebenan zu sehen.

Erlebnis-Bauernhof

In Halle 3.2 wird es auch in diesem Jahr der Erlebnis-Bauernhof des Forums Moderne Landwirtschaft aufgebaut. Dort steht laut Messe das Motto „Ernährung sichern. Natur schützen“ im Mittelpunkt. Expertinnen und Experten informieren unter anderem darüber, was es für einen gesunden Ackerboden braucht.

Ausbildungsinformationen für Schülerinnen und Schüler

Mit einem neuen Angebot sollen junge Gäste der Grünen Woche an die Berufe in der Land- und Ernährungswirtschaft herangeführt werden. „Wir werden viele Schulklassen hier haben, wir erwarten allein 20.000 Schülerinnen und Schüler“, sagte Messe-Chef Tobias zum sogenannten Young Generation Hub (Halle 6.2).

Laut Messe sollen rund 90 handwerkliche Berufe vorgestellt werden. In derselben Halle gebe es auch eine Bühne, auf der mit Influencern gekocht werde, sagte Tobias. Dabei würden Themen wie regionale Küche Zero Waste behandelt. (dpa)