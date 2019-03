Die Schockwellen gehen um die Welt, das Entsetzen über das Massaker von Christchurch ist auch in Berlin nicht kleiner als im mehr als 18.000 Kilometer entfernten Neuseeland: Am späten Sonntagnachmittag wollten sich rund hundert in Berlin lebende Neuseeländer sowie deutsche Freunde zu einer spontan organisierten Gedenkfeier für die mehr als 40 Todesopfer des rechtsradikalen Anschlages auf dem Tempelhofer Feld treffen.

„Wir sprechen unsere Verbundenheit und Solidarität aus gegenüber den muslimischen Gemeinschaften in unserer Heimatstadt Christchurch in Neuseeland und in der ganzen Welt“, sagte vor der Veranstaltung Hugh McDonald, einer der Initiatoren des Gedenkens. Er lebt seit sechs Jahren in Berlin und ist an der Spree als Politikwissenschaftler tätig.

Michael Müller sprach Solidarität aus

Als erste Reaktion nach dem Überfall auf die zwei neuseeländischen Moscheen am vergangenen Freitag gegen 13.45 Uhr Ortszeit hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) seine „besondere Solidarität“ mit der islamischen Gemeinschaft und den Muslimen in der Stadt erklärt. In Berlin gibt es rund 80 Moscheen, jeden Freitag kommen mehr als 24.000 Muslime dort zu ihrem Freitagsgebet zusammen.

Am vergangenen Freitag bestimmte der Terroranschlag das Geschehen. In der liberalen bn-Rushd-Goethe-Moschee in Alt-Moabit wurde nach dem Gebet eine Schweigeminute abgehalten und betont, „das unheimliche Morden auf dieser Welt“ sei nicht „im Sinne von Religion“.

Appelle zur Toleranz

Appelle zur Toleranz gegenüber allen Religionen bestimmten am Sonntag auch die Andachten der christlichen Gemeinden Berlins. In der St. Marienkirche am Alexanderplatz wurde der Ermordeten in „interreligiöser Gemeinschaft“ gedacht. „Hass, gleich aus welcher Richtung er kommt, ist zerstörerisch“, lautete der zentrale Predigtsatz.

Auch Imam Osman Örs vom „House of One“ war in St. Marien dabei. Das „House of One“ ist ein interreligiöses Projekt. Unter einem Dach sollen am Petriplatz in Mitte eine Synagoge, Kirche und Moschee entstehen.

Neuseeländische Botschaft bedankte sich auf Facebook

Vor oder in der Neuseeländischen Botschaft an der Friedrichstraße 60 in Mitte gibt es bislang keinen offiziellen Gedenkort oder ein Kondolenzbuch. Das Botschaftsteam bedankt sich aber per Facebook „für all die Anteilnahme, Solidarität und Unterstützung, die wir von unseren Freunden in dieser so traurigen Zeit erhalten haben.“