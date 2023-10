Solidarität mit Israel in Deutschland Es darf kein „Ja, aber“ geben

An Bekenntnissen aus der Politik mangelt es nicht in diesen Tagen. „Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson“, beteuert Bundeskanzler Olaf Scholz. „Israelfeindlichkeit und Judenhass haben auf unseren Straßen keinen Platz“, versichert der Regierende Bürgermeister Kai Wegner. Doch was bedeutet das, ganz konkret? Und was folgt daraus?