An der russischen Botschaft in Berlin hat sich ein ungeklärter Todesfall ereignet. Wie der "Spiegel" berichtet, sollen Objektschützer der Berliner Polizei am Dienstag, 19. Oktober, gegen 7.20 Uhr einen leblosen Körper auf dem Gehweg vor einem Botschaftsgebäude in Berlin entdeckt haben. Reanimierungsversuche durch herbeigerufene Rettungskräfte blieben demnach erfolglos.

Offenbar war der Mann aus einem oberen Stockwerk des Botschaftskomplexes an der Behrenstraße im Bezirk Mitte gestürzt.

Der 35-Jährige war laut einer offiziellen Diplomatenliste seit Sommer 2019 als Zweiter Botschaftssekretär in Berlin akkreditiert, heißt es in dem Bericht weiter. Den deutschen Sicherheitsbehörden galt er allerdings als getarnter Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Zudem soll er mit einem hochrangigen Beamten des zweiten Direktorats des FSB verwandt gewesen sein.

Die Abteilung ist in Russland unter anderem für Terrorismusbekämpfung zuständig und wird von westlichen Nachrichtendiensten mit dem sogenannten Tiergartenmord in Verbindung gebracht, bei dem im Sommer 2019 in Berlin ein Exil-Georgier erschossen worden war.

Sie soll auch hinter dem Anschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny stecken, der im August vergangenen Jahres auf einem Inlandsflug mit einem Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden war. Nawalny war danach wochenlang in der Berliner Charité behandelt worden. Der Kreml weist den Vorwurf zurück.

Dem "Spiegel"-Bericht zufolge stimmte die Botschaft im Fall des tot aufgefundenen Diplomaten einer Obduktion der Leiche nicht zu. Aus Sicherheitskreisen hieß es demnach, die Umstände des mutmaßlichen Sturzes und die Todesursache seien "unbekannt". So sei auch unklar geblieben, ob es Hinweise auf ein Fremdverschulden gab.

Aus Berliner Justizkreisen wurde dem Tagesspiegel der Todesfall bestätigt. Weil der Tote Diplomatenstatus besessen habe, habe die Staatssanwaltschaft jedoch kein Todesermittlungsverfahren einleiten können.

Inzwischen soll die Leiche des Diplomaten nach Russland überführt worden sein, berichtet der "Spiegel". Die russische Botschaft sprach auf Anfrage des Magazins von einem "tragischen Unfall", der aus "ethischen Gründen" nicht kommentiert werde. (Tsp)