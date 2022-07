Die Urlaubszeit, steigende Corona-Fallzahlen und Krankmeldungen von Mitarbeitern machen sich in Berliner Krankenhäusern bemerkbar. „Der Personalstamm ist bereits stark reduziert durch Infektionen und Quarantäne“, sagte Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft. Dies verschärfe die ohnehin angespannte Lage in den Krankenhäusern erneut.

„Wir befürchten, dass es im Sommer immer wieder zu Engpässen kommen wird“, sagte Schreiner. Die Patientenversorgung sei momentan nicht gefährdet, versicherten verschiedene Krankenhäuser.

„Wir haben derzeit im Vergleich zum Vorjahr zwar eine erhöhte Anzahl von Patienten mit Covid-19 auf unseren Intensivstationen, dies aber auf niedrigem Niveau“, berichtete Vivantes-Sprecher Christoph Lang. Auch der Krankenstand steige, aber auch hier nicht vergleichbar mit dem zurückliegenden Winter. „Die Patientenversorgung ist nicht beeinträchtigt“, betonte Lang.

Auch an der Charité begebe sich eine wachsende Zahl an Mitarbeitern mit positivem Covid-19-Test in häusliche Isolation. Die Krankenversorgung sei gewährleistet, erklärte eine Sprecherin.

In Berlin werden nach Daten des Landesamts für Gesundheit und Soziales momentan rund 560 Patienten mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, davon etwa 65 auf Intensivstationen.

Forderung nach Unterstützung

„Insgesamt kann man von einer leicht angespannten und beherrschbaren Situation sprechen“, berichtete der Sprecher des Sana-Klinikums Lichtenberg, André Puchta.

[In unseren Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Für den Fall, dass es zu einer punktuellen Häufung von Krankheitsfällen innerhalb der Mitarbeiterschaft kommen sollte, verfüge das Haus über Konzepte, um diese zu kompensieren - etwa flexible Arbeitszeitmodelle und eine vorausschauende Personalplanung.

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft forderte - auch mit Blick auf den Herbst - eine „optimale Unterstützung für die Krankenhäuser“. „Doch das Gegenteil passiert. Gerade wurde die einzige finanzielle Corona-Unterstützung für Krankenhäuser ersatzlos gestrichen“, bemängelte Schreiner.

Das Wegfallen dieser Hilfen komme auch angesichts der inflationsbedingten Preissteigerungen zur absoluten Unzeit. „Krankenhäuser können die von Zulieferern und Dienstleistern geltend gemachten Verteuerungen wegen des starren Vergütungssystems nicht weitergeben. Wir befürchten starke wirtschaftliche Einbußen für das laufende Jahr“, so Schreiner. (dpa)