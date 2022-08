Der Bundespräsident hatte sein Bürgerfest wegen des starken Gewitters am Freitagabend abgebrochen, „die Ärzte haben gekniffen“, sagte Markus Voigt über den abgesagten Auftritt der Band auf dem Tempelhofer Feld. Sein Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) aber improvisierte, ließ Tische und Bühne in eine Halle auf dem Euref-Campus in Schöneberg tragen und zog sein geplantes Sommerfest durch. Rund 800 Mitglieder und Gäste konnten sich erstmals seit 2019 wieder persönlich in großem Rahmen begegnen.

Voigt sagte, die vergangenen zwei Jahre seien schwierig für den Verein gewesen – speziell mit Blick auf die sozialen Aktivitäten. Er bedauerte, dass diese gemeinhin weniger bekannt seien als die Positionen des Vereins in Wirtschaftsfragen. Der VBKI engagiere sich auch für Geflüchtete aus der Ukraine. Der VBKI will auf seiner „Auktionsgala“ im Oktober ein Paar Boxhandschuhe versteigern, die von den beiden Klitschko-Brüdern signiert worden sind.

Für den Berliner Senat sprach Bausenator Andreas Geisel (SPD) auf der Bühne mit Blick auf den Krieg in der Ukraine – nach zweieinhalb Jahren Pandemie. „Es wird uns wieder durchrütteln und uns vielleicht schwerer treffen als wir alle miteinander hoffen. Aber ich bin sicher: Das Herz der Stadt schlägt“.

VBKI-Präsident Markus Voigt und Bausenator Andreas Geisel beim VBKI Sommerfest. Foto: Tanja Buntrock

Der Senator sagte, der Euref-Campus, wo der VBKI zum zweiten Mal sein Sommerfest feierte, sei ein besonders gutes Beispiel für gelungene Stadtplanung. Reinhard Müller, der das Projekt seit Jahren entwickelt, habe aber nicht immer die nötige Unterstützung der Politik erhalten. Ihm imponiere Müllers Lebensmotto „Meine Hoffnung ist größer als meine Angst“. Berlin habe gute Chancen, besser durch die Krise zu kommen als andere Regionen oder Städte.

Campus-Chef Müller begrüßte die Gäste und zeigte sich besonders stolz, dass dies der einzige Ort Deutschlands sei, der komplett CO2-neutral sei und die vorgegebenen Klimaziele schon jetzt erreicht habe. Die scheidende VBKI-Geschäftsführerin Claudia Große-Leege erhielt Applaus und Anerkennung für ihren Einsatz in den vergangenen zwei Jahren, ihre designierte Nachfolgerin Ute Weiland wurde herzlich willkommen geheißen.

Sternekoch Thomas Kammeier und Spitzenköchin Cornelia Poletto stellten das Buffet, „DJ Dezibelle“ und die Live-Bands „Moon Glow“ und „Lasca Fox Mobil“ machten Musik. Bis spät in die Nacht wurde getanzt und gefeiert. Es gab auch einen Swimmingpool. Gastgeber Voigt und Müller wollten angeblich für einen guten Zweck hineinspringen – aber es war ihnen offenbar dann doch zu nass.