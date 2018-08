Heiße Tage, volle Bäder. Die Berliner Bäder-Betriebe verlängern die Freibadsaison. Zunächst in vier Bädern: Neben dem Sommerbad am Insulaner öffnen auch das Prinzenbad in Kreuzberg, das Strandbad Wannsee und das Bad in Wilmersdorf bis zum 16. September. Normalerweise ist die Freibadsaison am 2. September vorbei. Ob noch weitere Bäder folgen, wird sich Ende August zeigen. „Das entscheiden wir nach dem Wetter“, sagt Bädersprecher Matthias Oloew. Diesen Sommer gibt es bereits über 1,57 Millionen Besuche. Mehr Andrang war nur in den Top-Freibadjahren 2006 mit 1,72 und 2003 mit 2,07 Millionen.