Die Hitze kehrt zurück in Berlin und Brandenburg: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Berlin am Dienstag Höchstwerte von bis zu 30 Grad voraus, für Potsdam sogar bis zu 31 Grad. Am Mittwoch werden in Berlin und Brandenburg sogar Temperaturen von bis zu 34 Grad erreicht. Am Donnerstag wird es dann noch wärmer mit bis zu 35 Grad in Berlin und 36 Grad in Potsdam.

In anderen Regionen Deutschlands wird es ab Dienstag noch heißer: Am Mittwoch soll laut DWD in Frankfurt am Main und Köln die 38-Grad-Marke erreicht werden.

Ideales Eis- und Badewetter also im letzten Drittel der Sommerferien. Die Tipps für Berlins beste Badestellen finden Sie hier aus allen zwölf Bezirken, eine Liste der schönsten Eisdielen in den Kiezen haben unsere Leute-Newsletter-Autoren hier für Sie zusammengestellt. Oder doch lieber etwas trinken gehen? Wo man von Zehlendorf bis Pankow am besten sitzen kann, lesen Sie in unserer Biergärten-Übersicht. (Tsp)