Die Marketing-Abteilung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) war wieder tätig und wartet zum Christopher Street Day (CSD) an diesem Wochenende in Berlin mit einer neuen PR-Aktion auf: Ab heute verkauft das Unternehmen Sondertickets, denen wahlweise ein Kondom oder ein Lecktuch beigelegt ist, sowie „Tattoos zum Aufkleben“, wie die BVG am Mittwoch mittteilte.

Der auf den Namen „*icket“ lautende Fahrschein ist am Tag des Straßenumzugs am Sonnabend, 23. Juli, bis 3 Uhr des Folgetages in allen Fahrzeugen der BVG im Tarifbereich AB gültig. Erhältlich ist das Ticket an speziellen „*icketautomaten“, die an insgesamt sieben U-Bahnhöfen aufgestellt sind.

Angeboten werden die Tickets demnach am Alexanderplatz (U8), Eberswalder Straße (U2), Frankfurter Allee (U5), Neukölln (U7), Nollendorfplatz (U2 Richtung Pankow), Wedding (U6) und Zoologischer Garten (U9). Zu kaufen gibt es den Fahrschein auch in den BVG-Kundenzentren, teilen die Verkehrsbetriebe mit.

„Das *icket ist ein Komplettpaket für Spaß und Sicherheit beim Verkehr. Mit einem Augenzwinkern, aber auch mit der klaren Botschaft: Bei der BVG bist du willkommen, ganz egal, wen und wie du liebst“, sagte Christine Wolburg, Leiterin Vertrieb und Marketing bei der BVG.

Finanziell lohnt sich das Angebot für Fahrgäste in keinem Fall. Mit dem Neun-Euro-Ticket lässt sich derzeit bekanntlich den ganzen Monat über deutschlandweit der Nahverkehr nutzen. Auch Kondome und Lecktücher für geschützten Sex werden rund um den CSD kostenlos ausgegeben.

Die Aktion ist vor allem ein Marketing-Gag der BVG - mal wieder: In der Vergangenheit hatte das Unternehmen unter anderem mit einem in einem Sneaker integriertes Jahresticket und einem essbaren Hanfticket für Aufsehen gesorgt.